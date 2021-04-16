Складні відносини США і Росії: аналітик розповів, чи є Україна каменем спотикання

Україна не є основним каменем спотикання між Сполученими Штатами та Росією, однак відіграє важливу роль у відносинах країн. Найважливішим фактом для Вашингтона є втручання Москви в американські справи.
Джерело:24 канал
Наскільки важливу роль у загостренні відносин США та Росії відіграє Україна, розповів Сергій Солодкий, аналітик центру "Нова Європа".
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Чому США та Росія конфліктують
Я думаю, що ми – один із (факторів напруженості – 24 канал). Одне із серйозних питань у відносинах США та Росії, але воно не є головним,
– зазначив Солодкий.
За його словами, для Сполучених Штатів найважливіше те, що Росія перейшла червоні лінії, втрутившись в американські справи.
"Однак на те, що Росія робить у світі, США не можуть дивитися зі заплющеними очима", – додав аналітик. Він уточнив, що ситуація в Україні Вашингтон непокоїть.
Солодкий переконаний, що США будуть максимально допомагати Україні – дипломатично та політично – захищатися на міжнародній арені.
Загалом проблеми у відносинах Росія – США накопичувалися тривалий час. Однак після 2014 року конфлікт вийшов на новий рівень.
Санкції США проти Росії: основне
- 15 квітня Байден підписав нові санкції проти Росії. Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній.
- Також США висилають 10 російських дипломатів у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що в особистому складі місії є представники російських спецслужб.
- У Росії одразу прокоментували американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". А згодом повідомили, що висилають дипломатів у відповідь.
- Щодо ескалації ситуації в Україні зі сторони Росії, то США неодноразово висловлювали свою підтримку. Крім того, Європейське командування збройних сил США привело армію у максимальний рівень боєготовності.