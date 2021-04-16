Складні відносини США і Росії: аналітик розповів, чи є Україна каменем спотикання

Україна не є основним каменем спотикання між Сполученими Штатами та Росією, однак відіграє важливу роль у відносинах країн. Найважливішим фактом для Вашингтона є втручання Москви в американські справи.

Наскільки важливу роль у загостренні відносин США та Росії відіграє Україна, розповів Сергій Солодкий, аналітик центру "Нова Європа".

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Чому США та Росія конфліктують

Я думаю, що ми – один із (факторів напруженості – 24 канал). Одне із серйозних питань у відносинах США та Росії, але воно не є головним,

– зазначив Солодкий.

За його словами, для Сполучених Штатів найважливіше те, що Росія перейшла червоні лінії, втрутившись в американські справи.

"Однак на те, що Росія робить у світі, США не можуть дивитися зі заплющеними очима", – додав аналітик. Він уточнив, що ситуація в Україні Вашингтон непокоїть.

Солодкий переконаний, що США будуть максимально допомагати Україні – дипломатично та політично – захищатися на міжнародній арені.

Загалом проблеми у відносинах Росія – США накопичувалися тривалий час. Однак після 2014 року конфлікт вийшов на новий рівень.

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