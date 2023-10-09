Зеленський змінив командувача Сил тероборони: хто очолив ТрО
Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Зеленський звільнив із цієї посади Ігоря Танцюру.
Новим командувачем Сил ТрО став генерал-майор Анатолій Баргилевич. У понеділок, 9 жовтня, на сайті Офісу Президента з'явився указ №679, в якому йдеться про призначення Баргилевича, інформує 24 Канал.
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Баргилевич став командувачем Сил тероборони
Іншим указом №678 Зеленський звільнив із цієї посади Ігоря Танцюру.
Баргилевич раніше був заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.
У 2016 році Баргилевича нагородили орденом Данила Галицького "за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку".
Танцюра був командувачем тероборони понад рік
Першим очільником Сил тероборони президент призначив бойового генерала Юрія Галушкіна. У травні 2022 року його замінив Ігор Танцюра.
Російські військові намагались вбити Ігоря Танцюру під час його поїздки у Бахмут. Інформацію підтвердив командир 127 бригади ТрО Роман Грищенко.
Інформацію нібито про "ліквідацію" Танцюри поширював колишній ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин, який буцімто загинув наприкінці літа.
Тоді в Інституті вивчення війни заявляли, що відповідними фейками російські ультранаціоналісти намагаються презентувати будь-які російські операції як "затримку" потенційного українського контрнаступу.
Що відомо про тероборонуДо складу Сил тероборони входять: командування, 4 регіональні управління, 25 бригад (по одній у кожній області та Києві) й орієнтовно 150 батальйонів (один на район).
У травні 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким надала можливість територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій. Рішення про виконання завдань ТрО в таких районах ухвалює Головнокомандувач ЗСУ.