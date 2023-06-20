Вдома чекали доньки й вагітна дружина: на Запоріжжі загинув бойовий медик з Рівненщини
Джерело:Олександр Мензул
На жаль, жорстока війна продовжує забирати найкращих. Так, на фронті загинув бойовий медик ЗСУ Андрій Філатов з Рівненщини. Йому назавжди залишилось 36 років.
Андрій Філатов загинув у Запорізькій області. Це сталося поблизу села Новоданилівка Оріхівського району.
Важливо Ціна наступу: у боях за П'ятихатки загинув стрілець з Прикарпаття Михайло Романюк
Що відомо про загиблого воїна
Вараський міський голова Олександр Мензул розповів, що Андрій Філатов народився у місті Славутичі, що на Київщині. Згодом чоловік проживав зі своєю родиною у селі Сопачів Вараського району Рівненської області.
Наприкінці серпня 2022 року чоловік пішов до лав Збройних Сил України. Він служив бойовим медиком, солдатом 1-ї штурмової роти військової частини А4640.
На жаль, Андрій Філатов загинув під час виконання бойового завдання біля села Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області.
Тепер без батька залишилися дві доньки, а без чоловіка – його вагітна жінка.
Зазначимо, що про дату та час прощання з військовим повідомлять пізніше.
Андрій Філатов служив бойовим медиком / фото Олександр Мензул
Болючі втрати України на фронті
- Нещодавно під час звільнення села П'ятихатки у Запорізькій області загинув військовий з Івано-Франківщини – Михайло Романюк. Захиснику було 49 років.
- У боях за незалежність України загинув солдат ЗСУ Сергій Сергєєв з Одещини. Він був стрільцем-снайпером одного з механізованих батальйонів.
- Також на війні загинув захисник з Івано-Франківщини Михайло Балабан. За час служби у ЗСУ він воював у найгарячіших точках фронту.
- Окрім цього, 14 червня стало відомо про загибель захисника України Олега Садика з позивним "Молот". Життя воїна обірвалось на Запоріжжі. 18 червня з ним попрощались у Києві.