Вдома чекали доньки й вагітна дружина: на Запоріжжі загинув бойовий медик з Рівненщини

На жаль, жорстока війна продовжує забирати найкращих. Так, на фронті загинув бойовий медик ЗСУ Андрій Філатов з Рівненщини. Йому назавжди залишилось 36 років.

Андрій Філатов загинув у Запорізькій області. Це сталося поблизу села Новоданилівка Оріхівського району.

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Що відомо про загиблого воїна

Вараський міський голова Олександр Мензул розповів, що Андрій Філатов народився у місті Славутичі, що на Київщині. Згодом чоловік проживав зі своєю родиною у селі Сопачів Вараського району Рівненської області.

Наприкінці серпня 2022 року чоловік пішов до лав Збройних Сил України. Він служив бойовим медиком, солдатом 1-ї штурмової роти військової частини А4640.

На жаль, Андрій Філатов загинув під час виконання бойового завдання біля села Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області.

Тепер без батька залишилися дві доньки, а без чоловіка – його вагітна жінка.

Зазначимо, що про дату та час прощання з військовим повідомлять пізніше.



Андрій Філатов служив бойовим медиком / фото Олександр Мензул

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