Поразки ставатимуть дедалі принизливішими: Сибіга попередив Путіна про важкі часи для Росії

Володимир Путін розкритикував лист, який йому надіслав Володимир Зеленський 4 червня. Міністр закордонних справ зазначив, що російський диктатор припустився помилки.

Глава МЗС попередив про майбутні поразки Росії. Він опублікував свою заяву у власних соцмережах.

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Що відомо про лист Зеленського?

У четвер, 4 червня, президент України написав листа до глави Кремля. Він закликав Путіна припинити війну та заявив, що Росії не вдасться захопити Україну, як вона планувала.

Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете,

– написав президент.

Зеленський також зазначив, що Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Він сказав, що це могло б стати хорошим прологом до закінчення війни.

Російський диктатор відповів, що "не бачить сенсу" у зустрічі з президентом України. Про це він сказав 5 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Також Путіна зачепило, що в листі Зеленський згадав про його вік.

А от від Росії є втома навіть у тих у глобальному світі, хто допомагає вам обходити санкції та підтримувати на плаву економіку. Ви не можете цього не помічати. Після 26 років старість почала брати своє. Чим далі, тим більшою буде втома і від вас,

– заявив Зеленський у листі.

Путін зазначив, коментуючи згадку про вік, що деякі світові лідери "старші", і головне не вік, а дієздатність. У листі Зеленського він знайшов "елементи хамства", які назвав спробою зірвати можливість особистої зустрічі.

Що сказав Сибіга?

Андрій Сибіга розповів, що Путін, відмовившись від пропозиції Зеленського про мирні перемовини, втратив шанс вийти з цієї війни, яку дипломат схарактеризував як "провальну". Він заявив, що для Росії ситуація тільки погіршуватиметься.

Втрати на полі бою продовжуватимуть зростати. Поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка ще глибше зануриться в рецесію. Зникне ще більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція найсильніше вдарить по найуразливіших верствах населення,

– попередив Андрій Сибіга.

Глава МЗС зазначив, що міжнародний тиск не послабшає, а лише посилюватиметься. Це насамперед:

заморожування активів;

заборони на поїздки;

неминуча відповідальність за злочини.

Міністр сказав, що в Росії вже немає безпечних місць, які могли б уникнути "далекосяжних санкцій України". Дипломат пообіцяв, що їхня інтенсивність продовжуватиме зростати.

Фанатик у Кремлі хоче будь-якою ціною утриматися при владі та готовий пожертвувати майбутнім своєї країни та вбити мільйони людей заради своїх божевільних марень. Все це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від своїх марення про те, що Україна скоро розвалиться, підтримка її партнерів ослабне або тиск на Росію послабшає,

– зазначив Андрій Сибіга.

Він переконаний, що країна-агресорка все одно буде змушена погодитися на дипломатичне вирішення, але умови будуть набагато гіршими. За словами міністра, відмова російського диктатора від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та підтримки України.

Що відомо про ситуацію всередині Росії?

Уповноважений Президента з питань санкційної політики зазначив, що попри брехливі заяви Кремля про економічну стійкість, доходи російського бюджету впали на 40% порівняно з минулим роком. Він додав, що бюджетна діра країни-агресорки вже перевищила 80 мільярдів доларів.

Українські дрони 3 червня атакували нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі напередодні міжнародного економічного форуму. Ця атака продемонструвала іноземним інвесторам повну відсутність безпеки та неможливість економічного розвитку в Росії, вважають експерти.