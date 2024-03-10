Без батька лишився 6-річний син: на фронті загинув пілот-майор Андрій Ткаченко

У небі над Донецькою областю 8 березня загинув майор Андрій Ткаченко. Пілот-винищувач виконував бойове завдання на фронті.

Героя поховають в Івано-Франківську, де пілот проживав зі своєю сім'єю. У захисника лишилися батьки, старший брат, дружина і шестирічний син.

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Пілот Андрій Ткаченко загинув на фронті

У фейсбуці Самбірського пласта повідомили, що Андрій Ткаченко народився у Самборі Львівської області 10 грудня 1990 року. Там провів дитинство та юність.

Представник Пласту Юрій Юзич зазначив, що з дитинства загиблий герой належав до гуртка "Орлани" 61 куреня.

Пройшов чудовий пластовий вишкіл, здобувши ступінь пластуна-розвідувача, що передбачало багато таборів, змагів та вишколів. Серед іншого – національний пластовий летунський табір "Чота Крилатих",

– написав чоловік у дописі.

У 2008 році Ткаченко вступив у Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив навчання у 2012 році.

"Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом", – написав Юзич.

Військову службу пілот проходив у Івано-Франківську, Харкові. Виконував бойові завдання під час АТО й ООС. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пілот-винищувач виконував бойові завдання на Сході й Півдні країни.

На жаль, 8 березня бойовий виліт для Ткаченка став останнім. Поховають захисника у Івано-Франківську, де чоловік проживав останній час.

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