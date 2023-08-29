Ідіотів не так багато, – Кирило Буданов висловився про Суровікіна, Юдінова і Мізинцева

Голова ГУР Кирило Буданов розповів про долю російських генералів. За його словами, Юдінова прибрали не через заколот Пригожина, а через незгоду щодо війни в Україні.

Андрій Юдінов вважав, що війна в Україні призведе до катастрофи в Росії. Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Деталі про закулісся російських військових

На запитання журналістки, чи Суровікіна зняли з посади, голова ГУР відповів: він усе одно буде крайнім.

Навіть формально він буде крайній у всіх епізодах – наприклад, атаки по Москві. Там система працює не так, як у нас, там завжди має бути хтось крайній. Оскільки він командувач космічних сил, це його зона відповідальності. Так чи інакше його мали б прибрати,

– сказав він.

Михайло Мізинцев відійшов від справ набагато раніше. А от Андрія Юдіна справді покарали. Але, за словами Буданова, заколот Пригожина став тільки приводом, гарним моментом.

Кирило Буданов назвав Юдіна офіцером "дуже серйозного рівня" і "одним із один із головних планерів" у головному оперативному управлінні. Юдін, за даними нашої розвідки, виступив проти війни в Україні.

Він особисто виступав проти цього. Казав, що це призведе до катастрофи. І він один із основних непублічних критиків серед військового керівництва Росії. Тому вони знайшли гарний момент. Суровікін так само виступав проти. Я ж вам кажу – ідіотів не так багато,

– підсумував Буданов.

Про кого мова

Михайло Мізинцев має прізвиська "маріупольський м'ясник" і "сирійський м'ясник". Особисто керував військами окупантів під час облоги Маріуполя. До квітня був заступником міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення, з травня – заступник командира ПВК "Вагнер".



Андрій Юдін – заступник головнокомандувача Повітряно-космічними силами, заслужений льотчик Росії. Був затриманий разом із Суровікіним у червні після пригожинського заколоту.

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