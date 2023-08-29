Ідіотів не так багато, – Кирило Буданов висловився про Суровікіна, Юдінова і Мізинцева
Голова ГУР Кирило Буданов розповів про долю російських генералів. За його словами, Юдінова прибрали не через заколот Пригожина, а через незгоду щодо війни в Україні.
Андрій Юдінов вважав, що війна в Україні призведе до катастрофи в Росії. Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Дивіться також У Путіна немає ресурсів, – Буданов пояснив, чи можлива в Україні війна на виснаження
Деталі про закулісся російських військових
На запитання журналістки, чи Суровікіна зняли з посади, голова ГУР відповів: він усе одно буде крайнім.
Навіть формально він буде крайній у всіх епізодах – наприклад, атаки по Москві. Там система працює не так, як у нас, там завжди має бути хтось крайній. Оскільки він командувач космічних сил, це його зона відповідальності. Так чи інакше його мали б прибрати,
– сказав він.
Михайло Мізинцев відійшов від справ набагато раніше. А от Андрія Юдіна справді покарали. Але, за словами Буданова, заколот Пригожина став тільки приводом, гарним моментом.
Кирило Буданов назвав Юдіна офіцером "дуже серйозного рівня" і "одним із один із головних планерів" у головному оперативному управлінні. Юдін, за даними нашої розвідки, виступив проти війни в Україні.
Він особисто виступав проти цього. Казав, що це призведе до катастрофи. І він один із основних непублічних критиків серед військового керівництва Росії. Тому вони знайшли гарний момент. Суровікін так само виступав проти. Я ж вам кажу – ідіотів не так багато,
– підсумував Буданов.
Про кого мова
Михайло Мізинцев має прізвиська "маріупольський м'ясник" і "сирійський м'ясник". Особисто керував військами окупантів під час облоги Маріуполя. До квітня був заступником міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення, з травня – заступник командира ПВК "Вагнер".
Андрій Юдін – заступник головнокомандувача Повітряно-космічними силами, заслужений льотчик Росії. Був затриманий разом із Суровікіним у червні після пригожинського заколоту.
Останні новини про Пригожина
- 27 серпня російський слідчий комітет офіційно повідомив про його смерть. Там завершили молекулярно-генетичні експертизи.
- Як і довкола смерті ватажка вагнерівців, так і довкола його похорон було багато конспірології і конспірації. Весь день 29 серпня журналісти не могли з'ясувати, на яке кладовище їхати, – всюди щось відбувалося, посилювали охорону.
- Згодом стало відомо, що його поховали о першій 29 серпня на Пороховському кладовищі у Санкт-Петербурзі поруч із батьком. Родичі не стали повідомляти, де і коли відбудеться похорон.
- Путін не поїхав прощатися зі своїм другом. ВВС знайшли таємний наказ про нагородження Пригожина спеціальною нагородою для працівників управління справами президента. Кажуть: це подяка Путіна за їжу на саміті G8 у 2006 році.