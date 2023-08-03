Вивів 44 побратимів із мінного поля під Бахмутом: на фронті загинув воїн, нагороджений Залужним

У боях на Запоріжжі загинув сержант ЗСУ Андрій Задорожний. Він родом з Івано-Франківської області.

Відомо, що раніше Андрій Задорожний мужньо вивів 44 побратимів із мінного поля під Бахмутом. Його нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Золотий хрест".

Важливо На фронті загинув головний сержант 68-ї єгерської бригади Антон Усовський

Що відомо про загиблого воїна

Андрій Задорожний народився 10 грудня 1979 року. Він жив у селі Ворона Отинійської громади, що на Коломийщині.

До лав ЗСУ приєднався у квітні 2022 року. Чоловік служив командиром відділення та командиром бойової машини 33-ї окремої механізованої бригади.

Як розповів голова Отинійської селищної громади Олег Савчук, 43-річний Андрій загинув 29 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.

У загиблого Героя залишися дружина Леся, 22-річна донька Діана, 15-річний син Макар і мама.



Андрій Задорожний загинув на Запоріжжі / фото Отинійська громада

Втрати України на фронті