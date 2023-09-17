Дуже важливий контроль над залізницею: які перспективи у ЗСУ після звільнення Андріївки
Українські військові звільнили село Андріївка на Донеччині. Та цей населений пункт важливий тим, що так ЗСУ перерізали пересування окупантів залізницею.
Про це 24 Каналу заявив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що в Андріївці всього 3 вулиці. Про звільнення цього села у Генштабі повідомили 15 вересня.
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"Перерізали їхнє пересування (окупантів – 24 Канал) залізницею. Це дуже важливо щодо стійкості, дії їхніх підрозділів, які на Півночі та Сході Кліщіївки залишилися ще", – сказав Романенко.
На його думку, після звільнення Андріївки може розв'язатися питання щодо Кліщіївки. До слова, Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута.
Генерал-лейтенант у відставці додав, що географічно у ЗСУ є можливість піти на Донецьк. Утім, аби це зробити, треба відповідні сили, ресурси та резерви.
Окупанти кинули на Північ від Бахмута досить великі резерви. Усе, щоби зупинити просування української армії. Тим часом Збройні Сили України шукають слабкі місця росіян та акумулюють свої засоби ураження.
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Що відомо про звільнення Андріївки
- 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку та звільнили Андріївку. Згодом військові 3-ї штурмової бригади спростували інформацію про звільнення населеного пункту та назвали її передчасною.
- Маляр згодом виправила пост і зазначила, що ситуація у селі мінлива. Заступниця міністра оборони додала, що помилка сталася через комунікаційний збій.
- 15 вересня Генштаб ЗСУ заявив про звільнення Андріївки у ході штурмових дій. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади повідомили, що завдяки блискавичній операції російський гарнізон населеного пункту оточили, відрізали від основних сил і знищили.
- Українські військові під час звільнення села ліквідували начальника бригадної розвідки росіян, трьох комбатів та майже всю піхоту 72-ї бригади – разом з офіцерами та значною кількістю техніки.