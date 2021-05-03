Анджей Дуда підтвердив свою участь у саміті Кримська платформа

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що планує відвідати український саміт Кримська платформа у серпні 2021 року. Володимир Зеленський відреагував на майбутній візит.

У понеділок, 3 травня 2021 року, відбувся спільний брифінг президентів Польщі та України у Варшаві. Після зустрічі Дуда підтвердив свою участь у саміті.

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Дуда приїде в Україну

Анджей Дуда підкреслив, що Володимир Зеленський запросив його в Україну у серпні 2021 року. Тому, за його словами, очевидно, що запрошення буде прийняте.

Що таке Кримська платформа? Саміт створили за ініціативи Володимира Зеленського. Його проведуть 23 серпня 2021 року. На зустрічі планують обговорити питання деокупації Криму та захист прав людини на півострові.



Учасниками саміту мають стати очільники міжнародних держав, міністри закордонних справ та оборони, парламентарі та експерти.

Зеленський заявив, що Дуда підтвердив свій візит, тому український президент чекатиме на нього та першу леді Польщі.

Для нас (для України – 24 канал) це буде дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт, де будуть тільки наші друзі та партнери,

– сказав Зеленський.

Хто ще приїде на Кримську платформу