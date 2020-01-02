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      Аномальна зима в Україні: квітнуть проліски та фіалки – фото

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      У січні в Україні квітнуть проліски / facebook.com/RostovskayaTatiana

      Через аномально теплу зиму в Україні в січні у Вишгороді на Київщині квітнуть проліски, а в Запоріжжі – фіалки та калина.

      "12 місяців, мабуть, об'їлися мухоморів і точно забули, чия зараз черга: 1 січня, взагалі-то, а в мами на дачі у Вишгороді квітнуть проліски!" – написала фейсбук-користувачка Тетяна Ростовська.

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      Водночас Дитячий ботанічний сад у Запоріжжі опублікував в інстаграмі фото розквітлих фіалок та калини.

      "Перший місяць зими завершується, а ми знайшли фіалку серед листя в саду. Дива та й годі!" – повідомили працівники ботанічного саду.

      Зауважимо, що погода в Україні 3 січня буде геть не січневою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +5...+7 градусів. При цьому ніде в Україні не дощитиме і тим більше – не сніжитиме.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Поки українці чекають новорічного дива та справжньої зими, природа дарує квітучі сюрпризи. Перший місяць зими завершуеться, а ми знайшли фіалку серед листя у саду. Дива та й годі! Будемо сподіватися, що зима все ж таки прийде до Запоріжжя, і рослини більше не будуть плутати пори року. ________________________________ #ботсад #ботанічнийсад #ботаническийсад #запорожье #запоріжжя #природа #зп

      Публикация от Ботанічний сад (@botsad_zp)

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України клімат Новини Києва Новини Запоріжжя Екологія Погода
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