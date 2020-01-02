Аномальна зима в Україні: квітнуть проліски та фіалки – фото

Через аномально теплу зиму в Україні в січні у Вишгороді на Київщині квітнуть проліски, а в Запоріжжі – фіалки та калина.

"12 місяців, мабуть, об'їлися мухоморів і точно забули, чия зараз черга: 1 січня, взагалі-то, а в мами на дачі у Вишгороді квітнуть проліски!" – написала фейсбук-користувачка Тетяна Ростовська.

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Водночас Дитячий ботанічний сад у Запоріжжі опублікував в інстаграмі фото розквітлих фіалок та калини.

"Перший місяць зими завершується, а ми знайшли фіалку серед листя в саду. Дива та й годі!" – повідомили працівники ботанічного саду.

Зауважимо, що погода в Україні 3 січня буде геть не січневою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +5...+7 градусів. При цьому ніде в Україні не дощитиме і тим більше – не сніжитиме.