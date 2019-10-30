Антикорупційний суд виніс перший вирок: покарали суддю

Вищий антикорупційний суд виніс свій перший вирок, визнавши суддю у відставці винною у декларуванні недостовірної інформації. Ця суддя обіймала посаду в апеляційному суді Дніпропетровської області.

Зокрема, ВАКС призначив колишній судді покарання у 51 тисячі гривень штрафу, мовиться у повідомленні на сайті суду.

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Екссудді також призначили додаткове покарання – позбавлення строком на 1 рік права обіймати низку державних посад, окрім виборних.

Вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів.

Що відомо про Вищий антикорупційний суд? ВАКС почав працювати 5 вересня. Суд розглядає справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем та декларуванням неправдивої інформації. До складу суду входять 38 суддів: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – Олена Танасевич.