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      Антикорупційний суд виніс перший вирок: покарали суддю

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      Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок
      Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок / 5.ua

      Вищий антикорупційний суд виніс свій перший вирок, визнавши суддю у відставці винною у декларуванні недостовірної інформації. Ця суддя обіймала посаду в апеляційному суді Дніпропетровської області.

      Зокрема, ВАКС призначив колишній судді покарання у 51 тисячі гривень штрафу, мовиться у повідомленні на сайті суду.

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      Екссудді також призначили додаткове покарання – позбавлення строком на 1 рік права обіймати низку державних посад, окрім виборних.

      Вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів.

      Що відомо про Вищий антикорупційний суд? ВАКС почав працювати 5 вересня. Суд розглядає справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем та декларуванням неправдивої інформації. До складу суду входять 38 суддів: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – Олена Танасевич.

      Вищий антикорупційний суд які справи розглядає інфографіка

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Антикорупційний суд Судді Штрафи Кримінальні новини Новини Дніпра
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