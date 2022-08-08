Новий удар ЗСУ зірвав спроби росії відремонтувати Антонівський міст: відео свіжих руйнувань

Українські військові у ніч проти 8 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Влучна робота ЗСУ зруйнувала спроби окупантів відремонтувати міст через річку Дніпро.

У росії немає техніки та інженерів для ремонту Антонівського моста

Обстріл Антонівського моста прокоментував перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, після нічного удару міст зазнав серйозних пошкоджень.

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Декілька наскрізних пробиттів перекриття, швидше за все отримали деформацію і несучі частини конструкції,

– повідомив він.

На місце обстрілу росія відправила працівників слідчого комітету, які показово на камеру пропагандистів намагалися зафіксувати пошкодження. Соболевський заявив, що такі дії – це частина підтримки ілюзії, що юрисдикція росії буцімто поширюється на територію Херсонщини.

Руйнування на Антонівському мосту: відео

Водночас перший заступник голови Херсонської облради підкреслив, що "ремонтувати ж міст – це зовсім інша історія". Для цього, за його словами, потрібні інженери, будівельні розрахунки та спеціальна техніка та матеріали.

Оскільки з цим усім в орків великі проблеми, то і відновлювальні роботи проходитимуть за "перевіреною" схемою – залатати отвори звичайними плитами та накрити це дорожнім покриттям,

– сказав Соболевський.

Він наголосив, що допустиме навантаження за такого підходу окупантів стає фактором Х.

"У разі використання мосту після такого ремонту для перекидання важкої військової техніки російським танкістам знадобиться вдвічі більше іконок", – резюмував Соболевський.

Що відомо про новий удар по Антонівському мосту

Антонівський міст важливий для логістики російської армії. Якщо міст буде зруйновано, то російські сили будуть відрізані в окупованому Херсоні.

Інформація про новий удар по Антонівському мосту в Херсоні з'явилася ввечері 7 серпня. На відео після "прильотів" було видно, як на мості виникла пожежа.

Зранку 8 серпня обстріл моста підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Окрім Антонівського моста. під удар українських військових знову потрапив міст у Новій Каховці.

Юрій Соболевський розповів, що після обстрілу окупанти оточили Антонівський міст з двох боків та не підпускали місцевих жителів.

Загарбники визнали, що на мості є пошкодження дорожнього полотна, але несучі елементи нібито не постраждали.

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