Новий удар ЗСУ зірвав спроби росії відремонтувати Антонівський міст: відео свіжих руйнувань

8 серпня 2022 , 22:45
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Джерело:

Юрій Соболевський

Українські військові у ніч проти 8 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Влучна робота ЗСУ зруйнувала спроби окупантів відремонтувати міст через річку Дніпро.

У росії немає техніки та інженерів для ремонту Антонівського моста

Обстріл Антонівського моста прокоментував перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, після нічного удару міст зазнав серйозних пошкоджень.

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Декілька наскрізних пробиттів перекриття, швидше за все отримали деформацію і несучі частини конструкції,
– повідомив він.

На місце обстрілу росія відправила працівників слідчого комітету, які показово на камеру пропагандистів намагалися зафіксувати пошкодження. Соболевський заявив, що такі дії – це частина підтримки ілюзії, що юрисдикція росії буцімто поширюється на територію Херсонщини.

Руйнування на Антонівському мосту: відео

Водночас перший заступник голови Херсонської облради підкреслив, що "ремонтувати ж міст – це зовсім інша історія". Для цього, за його словами, потрібні інженери, будівельні розрахунки та спеціальна техніка та матеріали.

Оскільки з цим усім в орків великі проблеми, то і відновлювальні роботи проходитимуть за "перевіреною" схемою – залатати отвори звичайними плитами та накрити це дорожнім покриттям,
– сказав Соболевський.

Він наголосив, що допустиме навантаження за такого підходу окупантів стає фактором Х.

"У разі використання мосту після такого ремонту для перекидання важкої військової техніки російським танкістам знадобиться вдвічі більше іконок", – резюмував Соболевський.

Що відомо про новий удар по Антонівському мосту

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Автор: Михайло Гема