Відновлення займе в окупантів багато часу, – Херсонська облрада про удар по Антонівському мосту

Ввечері 26 липня у Херсоні ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Спершу інформацію в офіційних відомствах не підтверджували, втім, вже сьогодні вранці – зробили заяву.

Удар був нанесений з метою пошкодити важливу для окупантів переправу. Оскільки експерти вважають, що це вкрай важливий об'єкт для логістики росіян. А, за словами першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, росіянам доведеться довго його відновлювати.

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Херсонська облрада про удар по Антонівському мосту

Так, Соболевський повідомив, що після нічного відпрацювання Антонівський міст отримав суттєві ушкодження.

На жаль, оцінити їх точно наразі складно, тому що окупаційні війська нікого не підпускають до нього з обох боків. Однак, як підкреслюють в Херсонській облраді, відновлювальні роботи моста точно займуть дуже багато часу. До того ж це вимагатиме чимало ресурсів, з якими в окупантів велика проблема.

Орки, вам же натякали, що з Херсона вам час валити, поки можете,

– підсумував Соболевський.

Атака Антонівського мосту: коротко

Ввечері 26 липня з'явилась інформація про те, що ЗСУ могли вдарити по Антонівському мосту, який розміщений біля тимчасово окупованого Херсону.

Втім, ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Місцеві були ж впевнені, що міст зруйнували вщент і його більше не існує. Вранці 27 липня речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк підтвердила атаку наших військових, й підкреслила, що удари були філігранні.

Українці не оминули увагою цю подію та одразу почали тролити росіян із мемами про Антонівський міст. До цього в мережі долучилися не лише великі компанії, як-от "Київстар", який заявив , що вже готовий тягнути кабелі до Херсону, а й народні депутати.

що вже готовий тягнути кабелі до Херсону, а й народні депутати. До слова, напередодні в Офісі Президента росіянам натякали, що вони можуть добровільно залишити Херсон, й попереджали їх про те, що Антонівського мосту в один день може просто не стати і тоді їм нікуди буде тікати.

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