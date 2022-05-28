"Антонов" відреагував на інформацію про нібито утилізацію залишків "Мрії"
Джерело:ДП "Антонов"
Днями у мережі почали поширювати відео, як з аеропорту у Гостомелі вивозять залишки літака "Мрія". Різні телеграм-канали та низка ЗМІ повідомили, що їх везуть на металолом, але в ДП "Антонов" сказали, що ця інформація не відповідає дійсності.
Відповідне відео з'явилося у мережі 26 травня. На ньому показано, як залишки літака тягнуть у невідомому напрямку. Низка ЗМІ почала казати, що "Мрію" повезли на утилізацію.
До теми Авіалінії Антонова перенесли базу з Гостомеля до Лейпцига
"Мрію" не везуть на утилізацію
Куди повезли мрію у ДП "Антонов" не повідомили, але там запевнили, що інформація про те, що "Мрію" повезли на брухт, неправдива. А саме відео зняли та поширили невідомі люди без запитання дозволу та попередження.
В мережі інтернет широко розповсюджується хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації"… Відео, яке послужило основою для поширення зазначеної недостовірної інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з ДП "АНТОНОВ" та відповідними державними органами. Просимо Вас не поширювати інформацію з неперевірених джерел,
– написали в пресслужбі "Антонов".
У відомстві наголосили, що тісно співпрацюють зі слідчими органами, щоб зібрати докази злочинів, здійснених російськими окупантами.
Залишки "Мрії" / Фото 24 канал
Легендарну "Мрію" зруйнували на початку повномасштабного вторгнення
27 лютого стало відомо, що у боях за аеродром Гостомеля окупанти знищили флагман української авіації Ан-225 "Мрія" влучанням ракети. Пошкодження були настільки серйозними, що вартість відновлення навіть неможливо оцінити.
Літак Ан-225 – найбільший літак у світі і є гордістю України. Більше про це судно, яке має декілька рекордів, розповів 24 каналу його пілот Дмитро Антонов. Він повідомив, що була можливість перемістити "Мрію", проте чомусь це не зробили.
В Україні говорять про відновлення Ан-225
- Днями президент Володимир Зеленський заявив, що має намір збудувати ще один літак "Мрія". Цей проєкт він хотів би присвятити льотчикам, які загинули в боротьбі за Україну. Він зауважив, що це питання не грошей, а "питання амбіцій".
- У ДП "Антонов" раніше розповіли, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності. Але нова "Мрія" має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності й бути обладнана відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати.
- Обсяг фінансування та можливість використовувати залишки літака визначатиме спеціальна комісія, яку наразі створюють під егідою ДК "Укроборонпром".
Пілот Антонов про зруйновану "Мрію" та російських пілотів: дивіться відео