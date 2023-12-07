Суд залишив нардепа Дубінського під вартою
Джерело:Суспільне
Захисники Дубінського подавали апеляцію стосовно тримання нардепа під вартою. Однак суд вирішив нічого не змінювати у запобіжному заході.
У четвер, 7 грудня, у Київському апеляційному суді тривало засідання щодо Олександра Дубінського. У підсумку нардепа залишили під вартою.
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Дубінський залишається в СІЗО
Суд залишив запобіжний захід нардепа Дубінського без змін. Він пробуде під вартою до 12 січня 2024 року без права на заставу.
До слова, засідання проходило у закритому режимі. Журналістів пустили лише на оголошення рішення.
Після ухвали суду Олександр Дубінський заявив журналістам, що його буцімто дві ночі поспіль били, переводивши для цього з подвійної камери СІЗО до кримінальної.
А перед засіданням він сказав, що у нього зламані 2 ребра.
Сьогодні я пройшов рентген нарешті. За медичним висновком, який мені наданий у Київському слідчому ізоляторі, у мене зламане 10-те та 11-те ребро з лівого боку. Це фактично встановлює катування,
– сказав Дубінський.
Він також заявив, що його захисники будуть клопотати про переведення в інше місце утримання, а саме в одиночну камеру.
У СІЗО запевняють, що Дубінського ніхто не бив
- 2 грудня захисники Олександра Дубінського заявили, що той передав їм записку, в якій стверджує, що його побили. За словами адвокатів, медики знайшли у депутата численні гематоми та ймовірний перелом ребер. Тож вони хочуть, аби нардепа перевели з Лук'янівського СІЗО до слідчого ізолятора в СБУ.
- Натомість у Лук'янівському СІЗО розповіли, що після того, як адвокати нардепа поширили інформацію про його побиття, на місце викликали швидку та поліцію. За їхніми словами, медики встановили, що стан здоров'я Дубінського задовільний і підстав для його госпіталізації немає. Крім того, у поліції не знайшли підтвердження повідомленню про побиття нардепа.
- У слідчому ізоляторі повідомили, що готують звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо дій адвокатів підозрюваного.