Апеляції на домашній арешт Медведчука розглянуть цього тижня

На запобіжний захід для Віктора Медведчука вже подали дві апеляційні скарги. Відтак суд вже визначив дату, коли їх розглядатимуть.
Розглядатимуть апеляції у Київському апеляційному суді. Засідання відбудеться у п'ятницю, 21 травня.
До речі Медведчук телефонував бойовикам і просив не атакувати будинок Ахметова
Дві апеляції щодо Медведчука
Розгляд обох апеляцій почнуть о 12 годині 21 травня. Рішення щодо них ухвалюватимуть за участі:
- судді-доповідача Валерія Лашевича;
- судді Тетяни Росік;
- судді Миколи Ященка.
Захисники Віктора Медведчука подали апеляцію, бо хочуть оскаржити запобіжний захід для нардепа у вигляді домашнього арешту. Вони вимагатимуть пом'якшення цього заходу.
Офіс генпрокурора теж подав апеляцію. Вони, навпаки, просять суворішого запобіжного заходу – взяття Медведчука під варту.
Справа Медведчука: коротко
- Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Окрім того, за даними СБУ, Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.
- Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- Для нардепа просили взяття під варту на два місяці чи заставу у 300 мільйонів гривень.
- Втім, суддя Печерського райсуду Підпалий обрав для Медведчука цілодобовий домашній арешт.