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Apple може укласти угоду з новим постачальником OLED-дисплеїв для iPhone: хто ним стане

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Смартфони Apple можуть отримати OLED-дисплеї виробництва BOE
Смартфони Apple можуть отримати OLED-дисплеї виробництва BOE / unsplash

Китайська компанія BOE Technology претендує на роль постачальника OLED-дисплеїв для майбутніх смартфонів iPhone. Раніше повідомлялося, що компанія з Купертіно планує закуповувати екрани для своїх смартфонів у LG Display.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Відповідне погодження з LG Display, за наявною інформацією, вже укладено. До кінця 2018 року, як очікується, LG Display зможе забезпечити "яблучну" імперію 3-4 мільйонами OLED-панелей для мобільних телефонів.

І ось тепер стало відомо, що укласти з Apple угоду про постачання OLED-дисплеїв також розраховує BOE Technology. Ця фірма вже має досвід співпраці з компанією з Купертіно. Зокрема, BOE Technology виготовляє екрани для планшетів iPad і портативних комп'ютерів MacBook.

Компанія BOE Technology може постачати OLED-панелі для наступних поколінь iPhone
Компанія BOE Technology може постачати OLED-панелі для наступних поколінь iPhone

Таким чином, ймовірність співпраці BOE Technology і Apple в сфері OLED-панелей для смартфонів досить висока. До того ж раніше китайська компанія вже демонструвала дисплей на основі органічних світлодіодів в стилі iPhone X – з вирізом у верхній частині. Цей екран має розмір 6,18 дюйма по діагоналі і роздільну здатність 2992 × 1440 точок. Піксельна щільність досягає 537 PPI (пікселів на дюйм).

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Теги: Смартфони
Джерело: 24 Канал
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