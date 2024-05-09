Ймовірний наступник Кадирова заговорив про завершення війни: чи варто вірити
На російських екрана дедалі частіше з'являється чеченський військовий Апти Алаудінов, якого вже встигли назвати наступником Рамзана Кадирова. У своєму недавньому виступі він заявив, що так звана "сво" нібито має закінчитися у 2024 році.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що країна-агресорка хоче продовжувати свою геноцидну війну. Він додав, що від таких суб'єктів, як Апти Алаудінов, не варто очікувати правдивої інформації.
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Чому не можна вірити у такі заяви
За словами Михайла Подоляка, Росія не збирається зупинятися та завершувати війну. Єдине, чого справді хоче країна-агресорка – це продовження вбивств. Це триватиме доти, доки її не зупинять силовим методом.
Війна триватиме доти, доки Росія не почне зазнавати суттєвих тактичних поразок на лінії фронту й не стане зрозуміло, що фронт обвалений. Це єдине, що свідчитиме про терміни фіналізації війни,
– наголосив Подоляк.
А щодо заяв Апти Алаудінова, то його навіть важко назвати людиною, яка має доступ до інформації. Він мало що знає та не володіє ніяким суттєвим впливом. До того ж схожі заяви вже озвучували на початку війни. Всі вони спрямовані на внутрішню російську аудиторію, яка досі у них вірить.
Так само поспішні висновки й про наступника Кадирова. Михайло Подоляк зауважив, що варто просто почекати й ми побачимо зовсім іншу політичну конфігурацію і не тільки в Чечні, але й загалом на Кавказі. Адже там є багато нерозв'язаних питань, чимало злочинів, за які має відповісти Росія.
"Наприклад, у Чечні, так само як і в Україні просто вбивали цілі сім'ї. Тому питань до Росії буде багато. Вона платитиме й по цих боргах також. Просто дочекаймося", – підкреслив радник голови ОПУ.
Здоров'я Рамзана Кадирова
- Про те, що очільник Чечні має проблеми з нирками та ендокринною системою заговорили ще на початку 2023 року після статті у виданні Bild. В українській розвідці повідомляли, що Кадиров потребує серйозного лікування та, можливо, навіть пересадки нирки. Для цього він привіз у Чечню лікаря з ОАЕ.
- Згодом очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кадиров справді хворів, але вже одужав. Був навіть ризик, що він загине, але все це у минулому. Буданов підтвердив, що мовилось саме про проблеми з нирками.
- Про погіршення стану здоров'я президента Чечні знову заговорили у квітні 2024 року. Журналісти опублікували розслідування, у якому вказано, що зміни у зовнішності Кадирова вже важко не помічати, він тривалий час не з'являється на публіці, а "тимчасову непрацездатність" пояснював застудою. Хоча при цьому проходив курс крапельниць.