Арахамія розповів, у якій ролі Аваков може продовжити свою діяльність
Джерело:24 канал
Арсен Аваков пішов у відставку з посади міністра внутрішніх справ. Однак вже восени він може повернутися у Кабмін та обійняти нову посаду.
У "Слузі народу" можуть запропонувати Авакову посаду віцепрем'єра. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова фракції Давид Арахамія.
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Посада не буде нижчою за рангом
За словами Арахамії, коли восени почнеться політичний сезон, то є пропозиція побачити Авакова в якійсь іпостасі у команді. Однак це питання будуть розв'язувати за домовленістю сторін у вересні.
На питання журналіста про те, яка це може бути посада, політик відповів, що вона не буде нижчою за рангом тієї, яку вже обіймав Аваков.
У нас є багато посад в уряді. У нас є 3 – 4 віцепрем'єри, наприклад. Це теж опція, але ми йому ще нічого не пропонували,
– заявив голова "Слуги народу".
Арахамія також додав, що поки не знає, чи погодиться Аваков на таку пропозицію. Йому запропонують, а він вже самостійно прийме певне рішення.
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Відставка Авакова: коротко
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС. Він просидів у кріслі міністра внутрішніх справ понад 7 років.
- Верховна Рада 15 липня проголосувала за його відставку. Відповідне рішення підтримав 291 народний обранець.
- Депутат зі "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Аваков вирішив піти у відставку після особистої зустрічі з Володимиром Зеленським.
- Вже 16 липня парламент підтримав призначення "слуги народу" Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. Його кандидатуру запропонував Володимир Зеленський.