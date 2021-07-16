Арахамія розповів, у якій ролі Аваков може продовжити свою діяльність

Арсен Аваков пішов у відставку з посади міністра внутрішніх справ. Однак вже восени він може повернутися у Кабмін та обійняти нову посаду.

У "Слузі народу" можуть запропонувати Авакову посаду віцепрем'єра. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова фракції Давид Арахамія.

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Посада не буде нижчою за рангом

За словами Арахамії, коли восени почнеться політичний сезон, то є пропозиція побачити Авакова в якійсь іпостасі у команді. Однак це питання будуть розв'язувати за домовленістю сторін у вересні.

На питання журналіста про те, яка це може бути посада, політик відповів, що вона не буде нижчою за рангом тієї, яку вже обіймав Аваков.

У нас є багато посад в уряді. У нас є 3 – 4 віцепрем'єри, наприклад. Це теж опція, але ми йому ще нічого не пропонували,

– заявив голова "Слуги народу".

Арахамія також додав, що поки не знає, чи погодиться Аваков на таку пропозицію. Йому запропонують, а він вже самостійно прийме певне рішення.

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Відставка Авакова: коротко