Симпатичний хлопець, – Байден потролив Трампа через тюремне фото
Джерело:Bloomberg
Дональд Трамп здався поліції за звинуваченням у спробі скасувати результати виборів 2020 року. Байден відреагував на фото колишнього президента, зроблене поліцією під час затримання.
Дональд Трамп пробув у поліції 20 хвилин, після чого вийшов під заставу. Він назвав цю справу "пародією на правосуддя".
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Симпатичний Трамп
Дональд Трампа затримали у в’язниці округу Фултон у четвер 24 серпня увечері. Колишній президент самостійно здався у руки поліції. Проте незабаром його відпустили під заставу у розмірі 200 тисяч доларів. У ході арешту поліція зробила фотографію затриманого
У відповідь на питання журналістів, Джо Байден заявив, що бачив тюремне фото політичного конкурента Дональда Трампа по телевізору.
Симпатичний хлопець, чудовий хлопець,
– підсумував Байден.
Трамп здався поліції / Офіс шерифа округу Фултон
Варто зазначити, що одразу після затримання Трампа, Байден надіслав прихильникам електронний лист, у якому заявив, що "сьогодні чудовий день для моєї кампанії". Дональд Трамп став першим в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.
Президентські вибори для Трампа під загрозою
- Нещодавно Трампу обрали запобіжний захід – експрезидент не має права порушувати федеральні закони або закони штату, підписати зобов'язання про явку та з'являтися в суді після виклику. Також він не може спілкуватися зі свідками.
- Наступне засідання у справі про фальсифікацію виборів у 2020 році відбудеться 28 серпня. Загалом це не єдина кримінальна справа проти Трампа – загалом їх понад 40.
- Кілька провідних донорів республіканців намагаються знайти альтернативу колишньому президентові Дональду Трампу на президентських виборах 2024 року. Серед кандидатів висувають Глена Янгкіна.
- Після двох з половиною років мовчання Дональд Трамп повернувся у соцмережу X – раніше відому як Twitter. Він опублікував власне тюремне фото та написав, що це "втручання у вибори".