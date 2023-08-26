Симпатичний хлопець, – Байден потролив Трампа через тюремне фото

Дональд Трамп здався поліції за звинуваченням у спробі скасувати результати виборів 2020 року. Байден відреагував на фото колишнього президента, зроблене поліцією під час затримання.

Дональд Трамп пробув у поліції 20 хвилин, після чого вийшов під заставу. Він назвав цю справу "пародією на правосуддя".

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Симпатичний Трамп

Дональд Трампа затримали у в’язниці округу Фултон у четвер 24 серпня увечері. Колишній президент самостійно здався у руки поліції. Проте незабаром його відпустили під заставу у розмірі 200 тисяч доларів. У ході арешту поліція зробила фотографію затриманого

У відповідь на питання журналістів, Джо Байден заявив, що бачив тюремне фото політичного конкурента Дональда Трампа по телевізору.

Симпатичний хлопець, чудовий хлопець,

– підсумував Байден.

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Трамп здався поліції / Офіс шерифа округу Фултон

Варто зазначити, що одразу після затримання Трампа, Байден надіслав прихильникам електронний лист, у якому заявив, що "сьогодні чудовий день для моєї кампанії". Дональд Трамп став першим в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.

Президентські вибори для Трампа під загрозою