Арешт Саакашвілі порадував тільки Путіна і олігарха Іванішвілі, – грузинський опозиціонер
Джерело:24 канал
У Грузії опозиція влаштовує масові протести. Вони вимагають звільнити експрезидента країни Міхеіла Саакашвалі.
Опозиція розуміє, що державу треба позбавити режиму Володимира Путіна та олігарха Бідзіна Іванішвілі. Про це в ефірі 24 каналу сказав соратник експрезидента та один з лідерів "Єдиного національного руху" Гіоргі Барамідзе.
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"Його арешт порадував тільки Путіна і олігарха Іванішвілі. Його судові справи визнають тільки Путін і олігарх Іванішвілі. Вони (справи – 24 канал) абсолютно "висмоктані із пальця", – наголосив Барамідзе.
Барамідзе: Саакашвілі приїхав, як і обіцяв
За його словами, цілком очевидно, що Саакашвілі є політв'язнем. Він героїчно приїхав у Грузію.
Не було жодних гарантій, що його не ліквідують. Але, попри це, він приїхав, як і обіцяв громадянам Грузії перед виборами,
– сказав опозиціонер.
Нагадаємо, прихильники експрезидента Грузії вийшли на протест з вимогою звільнити Саакашвілі. Мітингувальники налаштовані ночувати біля фортеці Руставі.До речі! Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі повернеться в Україну тільки тоді, коли відсидить тюремний термін.
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Головне про ситуацію з Саакашвілі
- Михайла Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня. Попри те, що на нього в Грузії завели кілька кримінальних справ, він повернувся в країну напередодні місцевих виборів.
- За інформацією тамтешніх ЗМІ, експрезидент Грузії перетнув кордон, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера. Коли Саакашвілі затримали, він оголосив себе політичним в'язнем і почав голодування.
- Його адвокат Георгій Чівіашвілі заявив, що Саакашвілі відмовляється від екстрадиції.