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      Арештовані посадовці "Спецтехноекспорту" покинули СІЗО під мільйонні застави

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      Владислав Бельбас
      Владислав Бельбас / Фото з відкритих джерел

      Глава державного підприємства "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-співробітників підприємства були звільнені з Лук’янівського СІЗО Києва під заставу.

      24 канал раніше повідомляв про те, що 7 березня у Києві суд обрав запобіжні заходи директору та 4 колишнім службовцям держпідприємства "Спецтехноекспорт". Усіх підозрюють у причетності до розтрати 55,5 мільйона гривень держпідприємства.

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      Тоді керівнику "Спецтехноекспорту" Владиславу Бельбасу присудили заставу 7 мільйонів гривень, колишньому керівнику підприємства Павлу Барбулу – 1,9 мільйона гривень, а екс-заступнику директора департаменту №1 підриємства Денисові Панасенку – 5 мільйонів гривень.

      Наразі всі вони вийшли з СІЗО внісши присуджену заставу у повному обсязі.

      4 березня правоохоронці затримали чинного та колишнього директорів "Спецтехноекспорту" (входить до складу державного концерну "Укроборонпром") за підозрою у розтраті 2,225 мільйона доларів підприємства, що становить понад 55 мільйонів гривень.

      7 березня НАБУ провело близько 20 обшуків у фігурантів розслідування про корупцію в оборонному комплексі України. Зокрема, обшуки провели у першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря, Віталія Жукова, голови "Укрспецекспорту" Андрія Рогози та гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна.

      Що відомо про розкрадання грошей "Спецтехноекспорту"?Слідство з’ясувало, що колишній директор "Спецтехноекспорту" організував злочинну схему розтрати коштів держпідприємства "Завод 410 ЦА". Він залучив до цього своїх заступників (директора департаменту та завідувача сектору цього підприємства). Посадовці вивели ці гроші за кордон на користь іноземної юридичної особи.

      Схема розтрати була такою:"Спецтехноекспорт" як розпорядник майна "Заводу 410 ЦА" та Міноборони Індії уклали контракт на постачання військової продукції. Під час виконання контракту посадовці "Спецтехноекспорту" залучили до процесу посередника – компанію-резидента Об’єднаних Арабських Еміратів. Посередник мав від імені "Спецтехноекспорту" укласти контракт та забезпечити подальше його виконання.

      Протягом 2015 року за такі послуги з рахунку "Заводу 410 ЦА" на рахунок компанії в ОАЕ було перераховано 2,2 мільйона доларів державних грошей. Про це свідчать підписані посадовцями "Спецтехноекспорту" акти виконання робіт і платіжні доручення.

      У САП переконують, що компанія-посередник з ОАЕ жодних таких послуг не надавала. Тож державі в особі ДП "Завод 410 ЦА" завдано збитків на суму, що є еквівалентною 55,5 мільйонам гривень.

      blog_ava
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      8 березня
      2069
      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Гроші Судді
      Джерело: 24 Канал
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