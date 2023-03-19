"Трамп проти всіх": політик зі США припустив, чи заарештують експрезидента

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що його можуть арештувати 21 березня і закликав людей виходити на протести. Мовиться про справу щодо приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним. Та ця історія з експрезидентом – аргумент проти капіталізму.

Так в коментарі 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він зауважив, що в Сполучених Штатах є судді, які відчувають особисту відповідальність за свою поведінку.

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"Скільки людей, скільки суддів було зайнято справами проти Трампа. І лише одна, як нам відомо, просто абсолютно "прогнулася" під нього. Всі інші відмовили йому", – заявив він.

Рашкін переконаний, що це дуже важливо. Він зауважив, що у колишнього президента США ще буде можливість виступити в суді й довести свою позицію, якщо йому висунуть звинувачення.

"Ніхто не буде його ловити, якщо він не втече", – зауважив громадський і політичний діяч із США.

Він припустив, що в Росії тримають громадянина США Пола Вілана, якого звинувачують у шпигунстві, аби його обміняти на Дональда Трампа.

Трамп "брикатися" не буде

"Якщо він говорить: "Мене будуть арештовувати", – це означає, що він не буде особливо "брикатися", адже він нині не в Нью-Йорку. Він нині у Флориді", – розказав політик зі США.

Він зауважив, що Трамп має погодитися на те, аби його звідти перевезли до Нью-Йорку. Рашкін припустив, що найімовірніше, колишній президент США з’явиться, а згодом його відпустять.

Ілон Маск виступив, сказав, якщо Трампа арештують, то він виграє з гігантським відривом на виборах у 2024 році. І це реальна загроза, щодо якої все відбувається,

– розказав Юрій Рашкін.

Він переконаний, що демократи та більшість республіканців були б раді, аби Дональда Трампа взагалі не було.

"Адже держава намагається звалити відповідальність за Трампа на виборця, а виборець не проти, аби держава розв'язала цю проблему", – заявив депутат від округу Рок у штаті Вісконсин.

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Девіз Дональда Трампа

Рашкін зауважив, що для Трампа бути ворогом держави – це загалом частина виборчого девізу.

Трамп проти всіх, тобто – проти закону. А якщо він опиняється в такій же ситуації, як був у 2016 році, коли був один проти всіх, можливо, в нього вдасться це повторити,

– додав він.

Юрій Рашкін переконаний, що колишній президент США не виключає можливості опинитися в тій же позиції та "пробитися на вершину".

"Усі шанси проти його перемоги. Байден навіть не намагається оголошувати про те, що буде переобиратися. Вони зараз затягують це оголошення", – переконаний громадський і політичний діяч із США.

Чому Байден не оголошує про переобрання

Усе через те, вважає Рашкін, що коли президент оголошує, що він планує переобиратися, то все, що він робить після, розглядають з певною підозрою. А це саме те, на що розраховує Трамп. Мовляв, його звинувачують нібито через те, що він політичний кандидат.

"А якщо Байден оголошує, тоді можуть сказати, що все, що він пропонує, це через те, що він хоче, аби за нього голосували. Тому це карта, яка грає в обидва боки", – сказав він.

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