Арестович пояснив свою відставку з посади спіккера ТКГ та позаштатного радника Єрмака

19 січня 2022 , 17:18
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Джерело:

фейсбук Олексія Арестовича

Олексій Арестович у своєму дописі пояснив, чому подав у відставку з посади спікера делегації України в Тристоронній контактній групі та позаштатного радника глави ОП Андрія Єрмака. Політик відзначив, що він не може вибачити "слабкості".

Арестович пригадав приліт Петра Порошенка в аеропорт Жуляни. Відповідний допис політик оприлюднив 19 січня. 

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Олексій Арестович пояснив, чому звільнився з посад

Політик написав, що він "не збирався звільнятися". Проте відзначив: "У понеділок (мовится про 17 січня – 24 канал) я приїхав на роботу, як завжди, підійшов до будинку і зрозумів, що більше не хочу переступати його поріг". 

Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість щодо мене (це політика, всі ми Макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу,
– написав Арестович.

Політик також додав, що, мовляв, він не знає, "хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною). Та їм точно не по дорозі". 

Окрім того, Арестович у своєму довгому пості критикував як Петра Порошенка, так і ситуацію в країні. 

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Фрагмент з повного тексту публікації Олексія Арестовича

Якщо держава – це монополія на насильство, то менеджмент цього насильства має бути на найвищому рівні: бо найменша помилка у цьому питанні – закріплення несправедливості, розколу, корупції.

Знаєте, я не збирався звільнятися.

У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг.

Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість по відношенню до мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу.
Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з нею вже точно не по дорозі.

Автор: Діана Квасневська