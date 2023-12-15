Дивна політична позиція, – Подоляк відреагував на пост Арестовича щодо Путіна

Доки у Росії 14 грудня тривала "пряма лінія" з Владіміром Путіним, Україну тим часом обстрілювали балістичними ракетами. Однак не всі зрозуміли, що Путін – це диктатор та агресор.

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович висловив своє захоплення тим, як пройшла "пряма лінія" в Росії. Реакцію Арестовича в інтерв'ю 24 Каналу прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Різні реальності

Олексій Арестович 14 грудня виклав пост про те, як пройшла "пряма лінія" Путіна. Зокрема про те, що Путін називає українців та росіян "братами", а ми росіян, мовляв, орками. Була низка й інших обурливих заяв.

Допис Арестовича про "пряму лінію" / Скриншот з фейсбук-сторінки

Це різні реальності. Це нонсенс – говорити про те, що Путін заявив про "два братських народи", коли практично одночасно з цим летить балістика на Київ, на Старокостянтинів, і вбиває "конкретних братів". Це, звісно, сарказм,

– зазначив Михайло Подоляк.

На думку радника голови ОП, не треба оцінювати речі, які не мають стосунку до реальності. Мовиться, наприклад, про жовто-блакитний фон, за яким сидів Путін. Адже хоч би був весь одягнений в жовто-блакитне, то це ніяк не скасовує того факту, що за його наказами вбивають сотні тисяч людей.

"Є два паралельних процеси. Перший – це конкретна війна на території України. А другий – це спроба зайняти якусь дивну політичну позицію. Це стосується не лише пана Арестовича, а багатьох людей у цілому світі, які вважають, що вони трохи інакше на все дивляться. Мовляв, погляньте, "є сигнальчик", Путін нас назвав "братьями". Це ж нонсенс", – наголосив Подоляк.

Люди, на кшталт Арестовича, говорять безліч речей, які відірвані від реальності. Тому їм не варто приділяти багато уваги.

Росія хоче вбити ще більше українців

Зосередитись варто радше на війні та на наслідках, до яких вона може призвести. Або руйнівних, або тих, які дозволять світу ще на декілька десятиліть мати сталий розвиток.

"Війна почалася абсолютно і виключно з ініціативи Росії. Вона не є спровокованою і не має ніяких мотивацій. Єдина мотивація, з якою Росія прийшла на територію України у 2014 році, ну і повномасштабно зайшла у 2022, – це ненависть", – наголосив Подоляк.

Усі причини, на кшталт, "демілітаризації" та "денацифікації" є лише безглуздним приводом, який немає нічого спільного з реальністю. Однак реальними є наслідки, з якими доведеться розбиратися, після війни, яку почав Владімір Путін.

Ми хочемо, щоб світ мав майбутнє. Ми хочемо про це говорити з демократичним світом, ми хочемо, щоб люди розуміли це, щоб витрачали ресурси на Україну: і фінансові ресурси, і військові ресурси. Ми хочемо, щоб люди не жили в ілюзіях, мовляв, дивіться, є якісь сигнали, що Росія готова про щось розмовляти,

– зауважив радник голови ОП.

Щобільше, Росія не просто хоче виграти війну, але й знищити велику кількість українців вже після війни. Адже тільки у такий спосіб вони свій "русский мир" можуть кудись просувати. Росіяни вбивають максимальну кількість людей, які не хочуть мати жодного стосунку до цього "русского мира".

"Ви готові з ними обговорювати цю перспективу? Бо ми не домовимося", – додав Подоляк.

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