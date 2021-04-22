Арестович вважає, що стягнення російських військ та їх відвід не пов'язані зі зверненням Путіна

Росія заявила, що з 23 квітня планує розпочати відведення військ від кордону з Україною. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович вважає, що такий крок не пов'язаний зі зверненням глави Кремля Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Послання до Федеральних зборів Путін виголошував 21 квітня. Вже наступного дня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про початок відведення військ.

Раніше Росія відводитиме війська від кордонів з Україною

Ці навчання плануються за рік-два

На думку Арестовича, стягнення військ та їхнє відведення через планові навчання не мали зв'язку з виступом президента Росії.

Перекидання збройних сил Росії до українських кордонів проводилося не під звернення Путіна до Федеральних зборів. Це стратегічні військові навчання, які, як правило, плануються за рік-два,

– розповів Арестович.

Росія у відповідь отримала консолідовану позицію Заходу

Проте, наголосив речник, Росії вдалось накласти інформаційну кампанію з передислокації сил і послання до Федеральних зборів на реальне стягнення військ. Це мало на меті залякати, як Україну, так і Європу.

Це єдине, що вдалося Росії. Але у відповідь вона отримала консолідовану позицію Заходу, узгоджену з Україною – це і жорсткі заяви, і червоні лінії, і рішення Конгресу США про постачання озброєння в Україні,

– додав речник.

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Арестович наголосив, що Москва не володіє достатнім економічним потенціалом, аби довго втримувати війська біля українського кордону. Адже так звані 100-тисячні навчання дуже дорого коштують.

Велика частина російських військ передислокувалася навіть не на полігони, а просто в окремі точки зосередження, де вони не можуть займатися нормальною бойовою підготовкою. А що робить солдат, коли він не займається бойовою підготовкою? Він п'є, підпалює намети, стріляє,

– розповів Арестович.

Як відреагував на відведення військ президент Зеленський

Український глава держави наголосив, що такий крок пропорційно знижує напругу. Україна вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі.Також Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку.