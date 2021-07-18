Виглядатиме "бякою", – Арестович заявив, що Путіну невигідно зустрічатися із Зеленським
Джерело:"Дом"
Олексій Арестович переконаний, що Володимиру Путіну невигідно зустрічатися з Володимиром Зеленським. Саме український лідер за наслідками цієї розмови може опинитися у виграшній позиції.
Речник української делегації ТКГ Арестович зауважив, що увесь світ, зокрема, народи Росії та України, очікуватимуть конкретного результату від зустрічі Путіна та Зеленського.
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А якщо результатів не буде, то у виграші буде ініціатор цієї зустрічі, тобто, президент Зеленський. А Путін виглядатиме "букою і бякою", який не пішов ні на які умови свого візаві,
– наголосив Арестович.
За словами Арестовича, якщо це станеться, Путін "фактично, буде не тільки тим, хто розпалює конфлікт, а й особою, зацікавленою у його продовженні".
Зеленський запропонував Путіну зустрітися
- Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися.
- Коментуючи опус очільника Кремля про Україну, Зеленський зауважив, що президенту Росії дуже бракує часу на зустріч. Український лідер зауважив: тепер зрозуміло, на що Путін тратив свій час.
- Водночас Зеленський наголосив, що деякі моменти статті президенти могли б обговорити особисто.
- Український лідер запевнив: він міг би надати очільнику Кремля багато нової інформації для майбутніх матеріалів.