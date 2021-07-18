Виглядатиме "бякою", – Арестович заявив, що Путіну невигідно зустрічатися із Зеленським

Олексій Арестович переконаний, що Володимиру Путіну невигідно зустрічатися з Володимиром Зеленським. Саме український лідер за наслідками цієї розмови може опинитися у виграшній позиції.

Речник української делегації ТКГ Арестович зауважив, що увесь світ, зокрема, народи Росії та України, очікуватимуть конкретного результату від зустрічі Путіна та Зеленського.

Зауважте Путін публічно оголосив нову стратегію війни з Україною

А якщо результатів не буде, то у виграші буде ініціатор цієї зустрічі, тобто, президент Зеленський. А Путін виглядатиме "букою і бякою", який не пішов ні на які умови свого візаві,

– наголосив Арестович.

За словами Арестовича, якщо це станеться, Путін "фактично, буде не тільки тим, хто розпалює конфлікт, а й особою, зацікавленою у його продовженні".

Зеленський запропонував Путіну зустрітися