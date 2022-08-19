Новітня зброя росії виявилась просто блефом, – глава Меджлісу про погрози мєдведєва

Відкрита агресія росії проти України відкрила для світу величезні проблеми путінської армії. Вона виявилася не настільки модернізованою і сучасною, як про це говорили у кремлі.

З цієї причини експрезидент рф дмітрій медведєв видалив свої дописи про "судний день" для України. Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Міф величі

Голова Меджлісу переконаний, що успішні дії українського війська яскраво свідчать про переоцінку міці російської армії.

Відсіч, яку дають російській армії ЗСУ, розкрила очі всьому світові на те, що дуже багато загроз з боку москви через якісь супернові види зброї – це все виявилося просто блефом і цього просто немає,

– вважає політик.

З його слів, з цієї причини експрезидент росії дмитро медведєв видали всі коментарі щодо "покарання" України за можливі удари по тимчасово окупованому Криму.

"Щоб над ним просто не сміялися – йому прийшлося виділити всі свої коментарі щодо судного дня", – зауважив співрозмовник.

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Блеф і брехня

На думку Чубарова, блеф кремля щодо своєї величі підкріплювався очевидними прикладами брехні. Зокрема, під час окупації Криму у 2014 році.

"Коли захоплювали Крим російські війська у 2014 році, вони дуже багато розкидувалися обіцянками, щоб якимсь чином привабити на свою сторону мешканців Криму... Вони говорили, що росія буде розвивати Крим в цілому і зокрема Севастополь", – зазначив голова Меджлісу.

Він додав, що з того часу росія так і нічого не зробила на півострові.

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"Бавовна" у Криму: що відомо

На тимчасово окупованому півострові у серпні сталася серія вибухів. Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром Саки.

Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію.

В обох випадках детонували боєприпаси окупантів. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.

Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.

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