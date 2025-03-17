Військовий, який зник 3 місяці тому: стало відомо, чиє тіло витягли з озера в Івано-Франківську

16 березня поліція Івано-Франківська повідомила, що у міському озері рибалки знайшли тіло людини. Слідчим вже вдалося встановити особу потопельника.

Загиблим виявився 39-річний військовий і шеф-кухар Артем Падалка, передає 24 Канал із посиланням на Zaxid.net.

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Що відомо

Чоловік вважався зниклим безвісти з кінця грудня 2024 року. Так, 18 грудня про зникнення свого шеф-кухаря повідомили в адміністрації місцевого ресторану "ШефКлуб".

Пропав наш колишній шеф-кухар та друг Артем, який також є військовим. Останній раз звістка від нього була у понеділок, близько 23:00 у Івано-Франківську. Вранці, о 7:00, на міському озері знайшли його куртку та телефон,

– йшлося у повідомленні.

Наразі відомо, що під час експертизи на тілі військового не знайшли слідів насильницької смерті.

До слова, на Дніпропетровщині знайшли мертвим журналіста та військового Андрія Нікітіна 19 грудня після кількох днів пошуків. Обставини загибелі Нікітіна залишаються невідомими, він зник 12 грудня, коли пішов з дому в селі Башмачка.

Нагадаємо, що на Одещині весною минулого року знайшли мертвим військовослужбовця.

Зранку 8 березня у Подольську на проспекті Шевченка перехожі виявили тіло чоловіка у військовій формі. Вони побачили тіло близько 7 години ранку та одразу зателефонували до поліції. По прибуттю правоохоронці внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство.

Вже цього року на початку березня у Яворівському районі Львівщини потонули двоє прикордонників під час риболовлі в озері біля села Грушів. Тіла загиблих підняли з води, наразі триває службове розслідування для встановлення обставин події.

У лютому на Херсонщині одразу п'ятеро дітей провалилися під кригу – двоє хлопчиків 13 і 9 років, а також двоє дівчаток 14 та 12 років.

Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою. Місцевий житель, який проходив поряд, витяг з води 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку.

Пошукова операція на Херсонщині тривала 2 дні. На жаль, три інші дитини загинули.