Буде точка надлому: можливості української артилерії зростають над ворожими

Артилерійські обстріли з боку ворога зменшуються, водночас з нашого боку кількість залпів збільшується. Ймовірно, Україні вдалося досягти паритету.

Рано чи пізно буде точка надлому можливостей російської артилерії. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Росія досі залишається найбільшим виробником снарядів у світі.

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Упродовж місяця країна-агресор виготовляє 125 – 130 тисяч артилерійських снарядів, на рік – 1,5 мільйона. Втім, очевидно, що росіяни будуть намагатися підняти цей показник. Наприклад, запустять додаткові конвеєри.

Можливо, окупантам вдасться збільшити виробництво боєприпасів до 1,7 мільйона на рік. Максимум 2 мільйони, але в мене є сумніви, що це навряд чи вдасться, бо в них є проблеми з металорізальними станками, які вони намагаються роздобути всіма можливими методами,

– мовив Черник.

Водночас великий військовий євроатлантичний маховик по виробництву снарядів перезапускається. Американці вже цієї осені виходять на показники у 80 тисяч снарядів на місяць. США декларують, що до 2025 року вийдуть на показники понад 100 тисяч.

Хороша новина також надійшла від французів. Франція підняла виробництво снарядів більш ніж удвічі, особливо для України. Колишні країни Варшавського блоку, зокрема Румунія, Чехія і Болгарія, відновлюють свої потужності з виробництва 152-мм та 122-мм снарядів до старої радянської техніки.

"Ця крива обов'язково перехреститься і вона точно буде на нашу користь. Питання лише коли. Сказати, що це буде за місяць – два не зовсім коректно, бо має пройти час банальної емпіричної статистики. Тільки на її основі можна буде робити висновки, а для цього потрібний час", – додав військовий експерт.

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