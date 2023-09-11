Українські військові знищують росіян на Бахмутському напрямку: потужне відео

Сили оборони нашої держави продовжують завдавати уражання окупантам по всій лінії фронту. Так, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав роботу наших захисників на Бахмутському напрямку.

Крім цього, внаслідок роботи українських військових постраждали також кілька одиниць техніки загарбників. До того ж ці удари знищили з десяток російських солдатів.

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Як українські військові знищили окупантів під Бахмутом

На відео Сирський показав роботу військових з формувань "Аґрус" і "Асгард", що входять до підрозділу "Очі". На кадрах можна побачити, що наші захисники знищили кілька танків і мінометів російської армії, якими окупанти завдавали ураження по позиціях нашої армії.

Сирський показав, як нищать окупантів на Бахмутському напрямку / Відео з телеграм-каналу Олександра Сирського

Удари українські солдати наносили за допомогою безпілотних літальних апаратів та іншого виду озброєння. Після того, як відбувалося влучання техніка окупантів потужно вибухала та палала.

Зрештою, наші військові також змогли уразити кілька місць скупчень російських солдатів. Внаслідок цього кілька десятків окупантів "задвохсотилися" й "затрьохсотилися".

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