Російський "Ашан" знав про постачання товарів військовим: друга частина гучного розслідування

Журналістам-розслідувачам вдалось встановити, що мережа гіпермаркетів "Ашан" постачала товари ворожим військовим, оформлюючи це як "гуманітарну допомогу". Усі факти вказують на те, що російська філія, попри заперечення, знала, що допомагає Кремлю забезпечувати усім необхідним саме бойовиків.

Зауважимо, що після публікації розслідування в пресслужбі "Ашану" заперечили, що допомагали Кремлю, адже буцімто "не знали" про те, що їхня гуманітарка відправляється на фронт. Однак усе вказує на те, що це є відвертою брехнею.

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Питань багато, але відповідь одна: "Ашан" про все знав

Власне, у пресслужбі "Ашану" визнали, що це замовлення зробила міська рада Санкт-Петербурга. Однак виникає логічне питання: навіщо його оформили на десять приватних компаній, які формально не належать владі міста. Разом з цим не зрозуміло:

чому ці десять компаній відібрало саме московське керівництво "Ашану";

чому на документах, що підтверджують отримання цих товарів, стоїть підпис однієї людини – Є. А. Сафронова;

Навіщо "Ашан" та пітерська мерія стали б оформлювати постачання так, щоб воно виглядало як закупівля приватних компаній? Чи не тому, що ці "закупівлі" були фіктивними та були спробою приховати поставки для Міноборони, щоб уникнути санкцій,

– йдеться в матеріалі The Insider.

Власне, як би "Ашан" не стверджував, що не знав кінцевого одержувача товарів, проте самі співробітники та менеджери "Ашану" на території компанії наклеювали на упаковки товарів бірки "гуманітарна допомога". І цікаво от що: у переліку "допомоги" немає нічого для жінок та дітей, хоч є бритви та цигарки.

Як зазначили розслідувачі, як мінімум два представники компаній, через які "Ашан" оформлював цю "допомогу", підтвердили, що знали для кого насправді була ця "гуманітарка". Водночас самі чиновники з мерії Петербурга відкрито заявляли, що ця "допомога" була скерована в Міноборони Росії.

Окрім того, журналісти The Insider зазначили, що відкритим залишається питання, чи знало французьке керівництво "Ашану" про те, що його російський підрозділ займався збором "гумдопомоги" для воїнів армії Путіна. Однак вони також припустили, що було б дивним, якби про це ніхто нічого "не знав".

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