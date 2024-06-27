Путін їздив у КНДР в пошуках останнього притулку: Асланян припустив, чого хоче Пхеньян

Владімір Путін здійснив візит до Північної Кореї. Очевидно, що він колись туди перебереться жити.

Таку думку 24 Каналу висловив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що КНДР, попри санкції, має певний потенціал виробництва зброї. Там роблять не лише артилерійські боєприпаси калібру 152 міліметри, але й ракети.

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Чому Путін їхав до КНДР

Як вважає Асланян, звісно ж, Путін не їхав туди для того, аби допомагати Північній Кореї. Там він знайде свій останній притулок. Коли Росія програє, то той швиденько втече до КНДР.

Коли буде поразка, йому треба буде десь сховатися. Путін їздив у КНДР в пошуках останнього притулку. Ніде, крім КНДР, не вийде. А КНДР нарешті дочекалася, що вони отримають подачки,

– сказав Асланян.

Ймовірно, Росія принесе до КНДР різні технології. Будуть нові заводи, нова залізниця, різні постачання тощо. Північній Кореї вважливо отримати далекобійні ракети, які зможуть досягти берегів Сполучених Штатів. Зрозуміло, що нічого хорошого для власного населення Північна Корея робити не буде.

У них ідеологія не міняється. Там залишилися на рівні 1953 року. Третій Кім вчився в Швейцарії, але вияснилося, що кривавим крокодилом йому подобається бути більше, ніж європейським інтелектуалом,

– зауважив Асланян.

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