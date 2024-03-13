Пентагон готовий передати Україні ракети ATACMS більшої дальності, – WSJ

США готові передати Україні ракети ATACMS дальністю приблизно 290 кілометрів. Однак поки що Пентагон офіційно не повідомляв про свої плани.

Журналісти The Wall Street Journal заявили, що Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 кілометрів).

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Чому Пентагон змінив думку

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Однак повідомляється, що тепер американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності Україні, оскільки військові США вже можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile. Про це The Wall Street Journal розповіли американські посадовці.

Водночас вони не сказали, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала.

Також 12 березня Politico повідомило, що Пентагон оголосить передачу APAM для України дальністю 160 кілометрів. Це старіша версія системи ATACMS, яка несе боєголовки з касетними снарядами. Однак офіційно про це у США досі не оголосили.

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