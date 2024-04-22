В Україні можуть з'явитися нові ракети: ексголова розвідки пояснив, якими будуть їхні цілі

Україна може отримати нові типи ракет, які можна буде ефективно використовувати у комплексі. Нове озброєння зможе уражати військові об'єкти окупантів. Наприклад, Кримський міст.

Це 24 Каналу зауважив генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Зокрема, мовиться про американські далекобійні ракети ATACMS, ракети вітчизняного виробництва і так далі.

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Тактика ураження ворожих об'єктів

Микола Маломуж зазначив, що Росія не має можливості вигадати щось нове, знайти технологічні рішення. Можливо, вони будуть переміщувати ряд систем ППО, ракетних систем, завдавати ударів балістичними ракетами різних типів.

Однак методи роботи окупантів давно відомі. Об'єкти, які вони вважають стратегічними, росіяни не можуть повністю прикрити, бо не мають достатньо сил та засобів високотехнологічного рівня. Зокрема, Сили оборони неодноразово проводили операції та уражали аеродроми або нафтопереробні заводи Росії. Ворог потужно захищає лише Москву та Санкт-Петербург.

В Україні можуть з'явитись нові ракети. Важливо, які типи, яка кількість, наскільки вони різнопланові, наскільки їх можна ефективно використовувати комплексно.

Наприклад, якщо ми говоримо про Кримський міст. Є приблизно 10 типів різних видів ударів. Наприклад, ракети ATACMS, Storm Shadow, SCALP, вітчизняного виробництва. Відповідно 8 типів різних дронів повітряного базування, морського базування, надводного та підводного. Тобто і диверсійні операції,

– сказав ексголова розвідки.

Також інші формати, які можуть дезорієнтувати ворога щодо захисту того ж Кримського мосту. Мовиться про комплексні удари в інших місцях, поруч, по цьому ж об'єкту. Це завдання ударів по системі ППО. Третій, четвертий або десятий удар буде по Кримському мосту та рознесе все на різні напрямки. Або по конкретному великому об’єкту: військовому, промисловому і так далі.

"Це вже та нова тактика щодо знищення конкретних стратегічних об’єктів, великих резервів. Навіть стратегічних бомбардувальників, які у повітрі збиваються. Можуть бути удари по аеродромах. Потрібна кількість та грамотність планування цих операцій", – підкреслив генерал армії у відставці.

Також важливе масове використання дронів різних типів. Однак потрібно, щоб всі засоби українського виробництва, від наших партнерів, ця стратегія були підготовлені та застосовані у комплексі. Тоді Росія буде дезорієнтована і не матиме можливості протидіяти засобам, які будуть застосовані Силами оборони.

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