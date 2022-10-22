Ми вже близькі до цього, – Піонтковський припустив, чому Україна досі не отримала ракети АТАСМS

Україна незабаром може отримати довгоочікувані ракети ATACMS. Можливо, про це говорили Шойгу з Остіном, США вимагали від Росії зупинити варварські бомбардування критичної інфраструктури, інакше Україна отримає ці ракети.

Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, чи дадуть нарешті Україні далекобійні ракети.

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Американці змінюють риторику

Піонтковський розповів, що віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що вона оптимістично налаштована. Питання просувається. Американці також почали інакше відповідати на ці запитання тут у Вашингтоні вже декілька днів.

Американці почали говорити, що вони нічого не виключають. Я впевнений, що це питання обговорювалось і в розмові Остіна з Шойгу. Усе йде тими ж каналами, якими американці попереджали про руйнівні й катастрофічні наслідки для Росії, якщо вона застосує ядерну зброю,

– зазначив російський публіцист.

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Остін вимагав зупинити варварські обстріли інфраструктури

Він продовжив, що американці вимагають у росіян припинити варварський обстріл української інфраструктури. Інакше США відправить ракети ATACMS в Україну. Вашингтон сподівається, що загроза передачі цих ракет зіграє свою роль, і росіяни припинять ці бомбардування.

"Однак цього не відбувається, і я, як і пані Стефанішина, вважаю, що ми дуже близькі до передачі цих ракет", – зауважив Піонтковський.

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