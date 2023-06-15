Нічна атака Шахедами, вибухи в окупованому Луганську: хронологія 477 дня війни

Цієї ночі російські терористи вкотре атакували нашу державу. У кількох областях пролунали вибухи.

Про нові воєнні злочини Росії, боротьбу українців на фронті, в тилу та міжнародній арені, головні події 15 червня розповідає 24 Канал.

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Сергій Братчук повідомив, що, за попередніми даними, Одещину атакували 13 "Шахедів". Усі знищені Силами ППО.Почалися відбої тривоги.Повторні вибухи в Одесі.Знову вибухи в Одесі.У кількох областях працюють сили ППО. У Криворізькій РВА повідомили про вибухи.В Одесі пролунали вибухи.В ОК "Південь" повідомили, що ворог атакує Південь України безпілотниками. Також є загроза ракетного удару.Тривогу оголосили в Києві, Київській області та інших центральних областях.В східних, південних та північних областях оголосили повітряну тривогу.Російські пропагандисти повідомляють про вибухи в окупованому Луганську.Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Відповідну заяву зробили за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня.Російські телеграм-канали повідомляють про вибухи у Краснодарі.