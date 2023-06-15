Нічна атака Шахедами, вибухи в окупованому Луганську: хронологія 477 дня війни

Цієї ночі російські терористи вкотре атакували нашу державу. У кількох областях пролунали вибухи.
Про нові воєнні злочини Росії, боротьбу українців на фронті, в тилу та міжнародній арені, головні події 15 червня розповідає 24 Канал.
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05:52
Сергій Братчук повідомив, що, за попередніми даними, Одещину атакували 13 "Шахедів". Усі знищені Силами ППО.04:55
Почалися відбої тривоги.04:30
Повторні вибухи в Одесі.04:23
Знову вибухи в Одесі.04:00
У кількох областях працюють сили ППО. У Криворізькій РВА повідомили про вибухи. 03:55
В Одесі пролунали вибухи.03:45
В ОК "Південь" повідомили, що ворог атакує Південь України безпілотниками. Також є загроза ракетного удару. 03:25
Тривогу оголосили в Києві, Київській області та інших центральних областях. 03:00
В східних, південних та північних областях оголосили повітряну тривогу. 01:12
Російські пропагандисти повідомляють про вибухи в окупованому Луганську. 01:08
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Відповідну заяву зробили за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня.00:53
Російські телеграм-канали повідомляють про вибухи у Краснодарі.