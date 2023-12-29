Відстріляли місячне виробництво: чи можливе повторення масованої атаки найближчим часом

Окупанти 29 грудня масовано вдарили по Україні. Вони випустили 122 ракети та 36 "Шахедів". Так загарбники застосували майже місячне виробництво ракет.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що загалом у ворога є приблизно до 1000 ракет. Він додав, що це практично обсяги виробництва за 9 – 10 місяців. Зазначимо, що росіяни випустили крилаті ракети, зокрема, з Ту-95МС.

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"Щодо кількості ракет – у них є ще щонайменше такого рівня приблизно на 10 залпів. Будуть вони це виконувати чи ні – залежить від доцільності, в основному, політично-інформаційної", – сказав Світан.

Адже ракетний обстріл недоцільний для росіян з військового боку. Це не дає їм жодних переваг. Адже ворог при таких атаках втрачає значно більше ракет, аніж тоді, коли він запускає кілька десятків.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Атаку напередодні Нового року загарбники влаштували лише для інформаційного потоку. Мовляв, так у росіян "спокійніше" на душі.

Це – "феєрверк" для росіян. Їм важливо влучання ракет у торгові центри, у житлові будівлі. Була майже 100% впевненість у тому, що вони збиратимуть масовану атаку під Новий рік для "заспокоєння російської ментальності". "У сусіда щось має палати",

– додав льотчик-інструктор.

Чи може Росія повторити масовану атаку

Окупанти можуть повторювати такі обстріли. Однак робити це не під військовий момент, а під певний політичний.

Для Росії, з військового боку, нині доцільно працювати лише "Шахедами". Адже лише за добу таких дронів-камікадзе виготовляють приблизно три десятки. Ракет щомісяця вони виробляють близько сотні. При цьому росіянам треба ще відновитися та покласти річний запас виробництва ракет на склади, аби він був "недоторканим".

"У них виходить нині ядерних боєзапасів більше, аніж носіїв", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

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