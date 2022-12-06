"Бавовна" на аеродромі в Курську: супутник зафіксував масштабну пожежу

На російській авіабазі в Курську рано-вранці 6 грудня сталася "бавовна". Після вибухів сталася велика пожежа, що підтверджують супутникові знімки.

Наслідки вибуху на авіабазі у Курську, звідки російська військова авіація атакує Україну, опублікували журналісти "Схем". Фото з супутника за 6 грудня сервісу Planet Labs.

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У Курську горів нафтонакопичувач

На опублікованих кадрах помітно досить масштабну пожежу. Окупанти заявляли, що в Курську сталася пожежа на нафтонакопичувачі.



Наслідки вибухів на авіабазі в Курську / Фото "Схеми"



Наслідки "бавовни" на аеродромі в Курську / Фото "Схеми"

Росія заявила про атаку безпілотників