30 жовтня Україна вперше атакувала Крим ATACMS, – The Economist

ЗМІ стверджують, що наприкінці жовтня Україна вперше атакувала окупований Крим ракетами ATACMS.

The Economist зазначає, що на думку Валерія Залужного Крим залишається найуразливішим місцем Путіна. Адже це стрижень його "проєкту відновлення імперії".

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Україна атакувала Крим ATACMS

За останні кілька місяців Україна перенесла війну на півострів, який Путін окупував у 2014 році. Важливо розуміти, що Крим має вирішальне значення для логістики російських загарбників.

Головнокомандувач ЗСУ наголошує, що росіяни повинні знати та відчувати, що Крим є частиною України й що там теж йде ця війна.

Видання The Economist повідомило, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по Криму поставленими США ракетами великої дальності ATACMS. Офіційних підтверджень цьому поки що немає, як і подробиць.

Однак варто нагадати, що 30 жовтня в різних куточках окупованого Криму неодноразово лунали потужні вибухи. ЗМІ повідомили про пошкодження С-300 росіян під Саками. Крім цього, є припущення, що міг статися приліт по аеродрому у Новофедорівці.

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