Росія вивела в Чорне море ракетоносії: скільки "Калібрів" потенційно може випустити
Джерело:Сили оборони Півдня
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни неодноразово завдали ударів по Україні з акваторії Чорного моря. Сили оборони вкотре попереджають про ракетоносії у водах, що контролюють окупанти.
Як зазначають Силах оборони Півдня 6 червня, станом на 20:40 фіксують у Чорному морі три надводних кораблі. Вони оснащені небезпечними ракетами типу "Калібр".
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Скільки "Калібрів" у Чорному морі
Командування українських захисників попереджає, що рівень небезпеки надзвичайно високий. Загальний залп "Калібрів" становить до 24 одиниць.
Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий,
– вказано в джерелі.
Водночас Сили оборони Півдня закликають людей не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. Від початку великої війни загарбники роблять усе, аби тероризувати життя українців.
Проблеми Росії в українських водах
- Першим переломним моментом, коли усі зрозуміли, що росіянам не вдасться довго утримувати ініціативу в Чорному морі, стало потоплення крейсера "Москва". Згадаємо, що пішов на дно цей ракетний корабель окупантів 13 квітня 2022 року. Українські захисники завдали по судну удару за допомогою ракети "Нептун".
- Від того часу російські кораблі в Чорному морі були під постійним прицілом. Видання The Economist декілька місяців тому навіть стверджувало, що Кремль просто-таки програє битву за Чорне море, адже Україна успішно завдає ударів по кожному російському судно. Аналітики зазначали, що нашим військовим у такий спосіб вдалось пробити морський коридор для зерна.
- Відомо, що пішли на дно такі кораблі ворога: великий десантний корабель "Саратов", рятувальне буксирне судно "Василь Бех", великий десантний корабель "Новочеркаськ". Зовсім нещодавно, 19 травня 2024 року, нашим військовим вдалось знищити морський тральщик "Ковровець" противника. У цьому році відповідному кораблю мало б виповнитися 50 – він став частиною Чорноморського флоту Росії в грудні 1974 року.
- Тому й останніми місяцями загарбники нечасто обстрілюють Україну з Чорного моря – вочевидь, бояться прильотів та пошкоджень. Проте все ж росіяни інколи виводять у води ракетоносії. Це може бути як і спробою посіяти паніку серед населення, так і наміром здійснити обстріл. У будь-якому разі, панікувати не потрібно. Найкраще – зберігати пильність та ходити в укриття.