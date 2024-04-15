Дніпровський район вночі сколихнули вибухи: ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту
Джерело:Сергій Лисак
Росія продовжує завдати ударів по інфраструктурі України, наражаючи на небезпеку цивільних. Зокрема, ворог поцілив в об'єкт на території Дніпропетровської області.
Близько 03:00 (15 квітня) у Дніпрі місцеві жителі чули вибухи. Вранці голова ОВА Сергій Лисак констатував, що у відповідному районі ворог урази інфраструктурний об'єкт.
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Чергова атака на Дніпро
За словами очільника обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу люди не постраждали. Станом на 07:30 з'ясовують наслідки атаки.
Вибух пролунав у Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди цілі,
– написав Лисак.
Крім того, посадовець повідомив, що російські окупанти:
- проти ночі 15 квітня продовжували атаки на Нікопольщину;
- вдарили по райцентру, Червоногригорівській громаді дронами;
- обстрілювали Мирівську громаду з важкої артилерії.
Внаслідок цього був понівечений приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних людей не постраждав.Зверніть увагу! Сергій Лисак, з-поміж іншого, згадав, що у Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, яка була поранена напередодні (14 квітня) через падіння уламків ракети. Так, загалом постраждалих в області – 13, серед них одна дитина.
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Росія не припиняє терор
- Російська армія у неділю вдень, 14 квітня, атакувала авіабомбою селище Очеретине, що розташоване в Донецькій області. Окупанти вдарили по 5-поверховому будинку, в одному з житлових об'єктів спалахнула пожежа. У будівлях вибило шибки, вікна, двері, були пошкоджені балкони, а також є загиблий та декілька постраждалих.
- Водночас загарбники атакували сім населених пунктів Запорізької області, про що повідомляли 14 квітня. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, один чоловік був поранений. Застосовував ворог для атак загалом по регіону артилерію, РСЗВ, безпілотники та інше можливе озброєння.
- Сили оборони Півдня того дня також інформували, що росіяни з акваторії Чорного моря із літака тактичної авіації знову атакували Одеську область. Крім того, вони випустили 2 керовані авіаційні ракети типу Х-59, які силами протиповітряної оборони були знищені над морем.