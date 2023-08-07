Вночі окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа

Російські військові вночі 7 серпня атакували Дніпропетровщину. Окупанти вдарили ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі.

Про це повідомив очільник ОВА. Сергій Лисак зазначив, що, на щастя, минулося бех жертв і постраждалих.

Дивіться також Patriot збиває ціль сам: як працює ЗРК, що ліквідовує російські "Кинджали"

Що відомо про нічну атаку на Дніпропетровщину

Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих,

– розповів Сергій Лисак.

Додав, що вже вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Загарбники вдарили з важкої артилерії. Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється.

Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині / Фото з телеграму Лисака

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що ворог вдарив ракетою по Покровській громаді.

Це цікаво Допомагають зняти SCALP з окупантів: що відомо про ракети, які Україні передала Франція

Ворог атакував ракетою Дніпропетровщину / Фото з телеграму Лисака

Зверніть увагу! Ввечері 5 серпня окупанти масовано атакували Україну ракетами. Загалом ворог застосував 14 крилатих морського базування "Калібр" і 3 аеробалістичні Х-47 "Кинджал". У Повітряних силах зазначили, що наша ППО знищила 12 із 14 "Калібрів". Дані щодо "Кинджалів" не оприлюднювали.

Додамо, що російські військові вкотре атакували Старокостянтинів. Окрім того, вдарили по "Мотор Січі".