Вночі окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа
Джерело:Сергій Лисак
Російські військові вночі 7 серпня атакували Дніпропетровщину. Окупанти вдарили ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі.
Про це повідомив очільник ОВА. Сергій Лисак зазначив, що, на щастя, минулося бех жертв і постраждалих.
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Що відомо про нічну атаку на Дніпропетровщину
Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих,
– розповів Сергій Лисак.
Додав, що вже вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Загарбники вдарили з важкої артилерії. Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється.
Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що ворог вдарив ракетою по Покровській громаді.
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Зверніть увагу! Ввечері 5 серпня окупанти масовано атакували Україну ракетами. Загалом ворог застосував 14 крилатих морського базування "Калібр" і 3 аеробалістичні Х-47 "Кинджал". У Повітряних силах зазначили, що наша ППО знищила 12 із 14 "Калібрів". Дані щодо "Кинджалів" не оприлюднювали.
Додамо, що російські військові вкотре атакували Старокостянтинів. Окрім того, вдарили по "Мотор Січі".