Масована атака дронами 2 серпня: прикордонники показали, як збивали ворожі "Шахеди"
Джерело:ДПСУ
Вночі 2 серпня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". Українські військові показали, як відпрацювали по російських безпілотниках.
Зокрема, російські загарбники атакували Одеську область. Внаслідок запуску ударних безпілотників в регіоні виникла пожежа.
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Прикордонники відпрацювали по "Шахедах"
У ДПСУ зазначили, що прикордонники збили 2 "Шахеди", які вночі атакували Україну. Російські окупанти планували вдарити по портовій та промисловій інфраструктурі Подунав'я.
По команді "до бою" вогневі групи зайняли позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам вдалось знищити два дрони,
– мовиться у повідомленні.
Дивіться відео, як українські прикордонники збивали ворожі дрони
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Атака портів Одеської області 2 серпня: коротко
- Очільник Одеської ОВА опублікував фото наслідків атаки по Одеській області. За його словами, на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі. Окрім цього, один з елеваторів з українським зерном зазнав пошкоджень.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що в Ізмаїлі є суттєві руйнування інфраструктури.
- Своєю чергою, в Офісі генпрокурора повідомили, що значних пошкоджень зазнала портова інфраструктура на гирлі Дунаю. Окупанти зруйнували будівлю Дунайського пароплавства та морвокзал.
- На атаку Одеської області вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав світ звернути увагу на черговий акт тероризму і надати нашій державі більше систем протиповітряної та протиракетної оборони.