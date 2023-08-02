Масована атака дронами 2 серпня: прикордонники показали, як збивали ворожі "Шахеди"

Вночі 2 серпня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". Українські військові показали, як відпрацювали по російських безпілотниках.

Зокрема, російські загарбники атакували Одеську область. Внаслідок запуску ударних безпілотників в регіоні виникла пожежа.

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Прикордонники відпрацювали по "Шахедах"

У ДПСУ зазначили, що прикордонники збили 2 "Шахеди", які вночі атакували Україну. Російські окупанти планували вдарити по портовій та промисловій інфраструктурі Подунав'я.

По команді "до бою" вогневі групи зайняли позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам вдалось знищити два дрони,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео, як українські прикордонники збивали ворожі дрони

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Атака портів Одеської області 2 серпня: коротко