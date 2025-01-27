Збито всі цілі: у Повітряному командуванні "Захід" розповіли, скільки "Шахедів" знищили вночі
- У ніч на 27 січня в ПК "Захід" знищили 18 ударних дронів "Шахед" над Західною Україною.
- Всього під час атаки знищено 57 зі 104 ударних безпілотників, які атакували різні області України.
Росія вкотре атакувала Україну ударними БпЛА. Вночі та зранку над нашою територією пролітало багато ворожих дронів, немалу кількість БпЛА окупанти напрявили на Захід України. Там по ворожих цілях працювали сили ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Повітряне командування "Захід" Повітряних сил. З вечора 26 і до ранку 27 січня російська армія не припиняла атаку дронами. Основну силу вороги спрямували на західні області, зокрема на Івано-Франківську.
Дивіться також Масштабний удар "Шахедами": мер Івано-Франківська сказав, які наслідки, чи є руйнування
Скільки БпЛА збили на Заході України
Сили протиповітряної оборони вночі та зранку 27 січня знищили 18 ударних дронів противника. Оборонці неба збили всі ворожі цілі, для цього командування "Захід" залучило підрозділи ППО та авіацію.
Командувач ПК захід відзначив результативну роботу захисників.
В режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування "Захід" продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про атаку БпЛА на Захід України
- У західних областях кілька разів за ніч лунав сигнал підвищеної небезпеки через ворожі безпілотники. В Івано-Франківську та в області протягом ночі лунали звуки вибухів, "Шахеди" припинили рухатися в бік Заходу України лише після 6:24.
- Росія атакувала в області об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого трапилася пожежа. Загоряння ліквідували рятувальники, жертв чи постраждалих на місці не було.
- Також російські БпЛА збивали на Тернопільщині та Хмельниччині. У Хмельницькій області ППО також вдало відпрацювала по цілях – було знищено 12 ворожих "Шахедів".
- Усього сили оборони під час атаки збили 57 зі 104 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників інших типів. ППО працювала у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.