Вочевидь, готують масовану ракетну атаку, – Гуменюк про ворожий удар дронами

У ніч проти 30 січня росіяни здійснили масовану дронову атаку по Україні. Країна-агресор запустила 35 дронів-камікадзе. Зокрема, ворог застосовував баражуючі снаряди далекої дії по прифронтових областях.

Про це 24 Каналу сказала начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона також пояснила, з чим пов'язана активність тактичної авіації на Півдні.

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Підступна російська атака

Уночі 30 січня знову була масована дронова атака. Сили оборони Півдня працювали фактично три години. Росіяни намагаються все ж таки обдурювати системи протиповітряної оборони, використовуючи низькі висоти, складну траєкторію руху й особливості ландшафту.

Окупанти промацують систему ППО, заміряють її потужності за допомогою дешевших засобів. Вочевидь, готують масовану ракетну атаку,

– мовила Гуменюк.

На Херсонщині є влучання в сільськогосподарське підприємство. Там спалахнула пожежа через наявність легкозаймистих речовин. Вона була потужною, але, на щастя, люди не постраждали.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

На Миколаївщині внаслідок падіння уламків збитого дрона загорілася вантажна автівка. Там поранено водія, йому надано допомогу, а от автомобіль врятувати не вдалося, він вигорів вщент.

Результат роботи протиповітряної оборони наступний: два дрони знищено на Херсонщині, два на Кіровоградщині, один на Миколаївщині,

– зауважила речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

За її словами, ворог намагався атакувати в різних напрямках, зокрема, дрони заходили зі східного узбережжя Азовського моря і з кримського напрямку, максимально використовуючи траєкторію руху через тимчасово окуповану Херсонщину.

Агресор образився

Російські літаки зараз з'являються на Півдні. Окупанти продовжують час від часу підкидати керовані авіабомби, зокрема, потерпає Береславський район Херсонської області. Росіяни продовжують бомбити фактично зруйновані населені пункти, натякаючи на те, що мають перевагу в повітрі.

Як зазначила Гуменюк, російські загарбники образилися на наші "навчальні" заходи в акваторії Чорного моря, які мали на меті навчити ворога правильно поводитися. Однак попри це, росіяни завдають бомбардувань керованими авіабомбами. До того ж окупанти обирають пускові рубежі, які будуть більш безпечними для авіації.

"Мудрість українського керівництва полягає в тому, що ми прораховуємо діяльність ворога, розуміючи, що будуть бомби ті населені пункти, які вже фактично зруйновані. Тому даремно не витрачаємо сил та засобів, а спрямовуємо їх на протидію реальним загрозам, які ворог ще концентрує, зокрема з повітря в нашій зоні відповідальності", – наголосила речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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