В Криму ворог може опинитися без логістики, а на Сході - в котлі: аналіз фронту від Світана

ЗСУ активно добивають логістичні шляхи росіян на території тимчасово окупованого Криму. Для повної зупинки постачання на фронт важливо зруйнувати до кінця три головні мости окупантів.

Над цим зараз активно працюють українські сили оборони, використовуючи продумані і незвичайні методи боротьби. Їхні можливості та напрямки для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Москва здригнулась від прильотів

В ніч на 30 липня в Москві було неспокійно, туди вчергове залетіли дрони невідомого походження. Зафіксовані прильоти та руйнування.

Полковник запасу припустив, що ці дрони могли мати навіть російське походження, адже зараз в Росії рух спротиву набирає обертів, з'являються партизани: від Мальцівських (опозиціонера В'ячеслава Мальцева) до "бойових бурятів".

Вже, як мінімум, кілька республік заявили про свій вихід зі складу Росії, збираються деякі елементи, партії, проголошують незалежність, поки що на майданчиках Туреччини, США тощо,

– додав аналітик.

Однак це могли бути і українські дрони, адже уже були зафіксовані проходи над Москвою дронів, імовірно, українського походження.

На цих висотах, зокрема розташовані центри російських міністерств, офіси ухвалення рішень, військові об'єкти, які є легітимними цілями.

Повний аналіз фронту від Романа Світана: дивитись відео

Крим під прицілом ЗСУ

Українські сили оборони продовжують знищувати незаконні побудови окупантів на території півострова Крим. Так 29 липня ЗСУ успішно завдали удару по Чонгарському мосту.

Повністю логістику Криму поки що це не зруйнує. Адже росіяни досі мають вихід через Армянськ та Арабатську стрілку. Однак раніше було завдано удару по залізничному мосту, який перевозив більшість російської техніки, це вже значні проблеми для ворога.

Так росіянам доведеться рухатися автомобільними шляхами разом із туристами, що значно зменшить швидкість постачань.

Таганрозький, Джанкойський та Кримський мости повинні бути знищені так, щоб ними вже не можна було нічого перевозити, тоді логістика ворога впаде, переконаний Світан. ЗСУ саме на це наразі націлені.

На Південному напрямку ЗСУ активно працюють по обидва боки від Роботиного. Саме за ним проходить перша лінія оборони росіян. Якщо її буде прорвано, до наступної лінії лишиться 9 кілометрів, що фактично означає вихід в напрямку Мелітополя.

До того ж, якщо буде пройдена перша лінія оборони, за нею уже не буде мінних полів. Друга лінія росіян укріплена спеціальними спорудженнями, однак в українських оборонців є західна техніка, яка зможе впоратися з ними.

Останні події на фронті

ЗСУ зараз активно зрізають Времіївський виступ. Днями було звільнено село Старомайорське, однак з'явилися повідомлення, що росіяни почали активно контратакувати в цьому населеному пункті.

Світан пояснив, що зараз сили оборони України рухаються від Старомайорського дещо на схід в напрямку села Урожайне. Там відбуваються тактичні заходи, аби оточити російський гарнізон, ворог це розуміє і намагається протидіяти.

"Цим вони буквально самі залазять в котел", – констатував Світан.

Загальний рух від Старомлинівки зможе відрізати російські угрупування і організувати оперативний котел. До того ж зі сходу ЗСУ також відрізають російські війська, створюючи оперативне оточення.

Вони це знають, там зараз така собі м’яка паніка, але вона найближчим часом чимось закінчиться,

– зауважив аналітик.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні Сили України просуваються на південь від Бахмута. Сергій Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни втратили більше особового складу, ніж за період усієї Афганської операції – понад 100 тисяч осіб.

Днями, аби нагородити військових, на Бахмутський напрямок також приїжджав Президент України Володимир Зеленський, що мало величезний моральний ефект на бойовий дух захисників.

Полковник запасу вважає, що, імовірно, на цьому напрямку найближчим часом будуть активізуватися військові дії. Адже такі поїздки відбуваються не лише для нагородження, але й для ухвалення важливих стратегічних рішень.