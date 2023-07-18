Як українські захисники ліквідовували ворожі цілі під час атаки: відео влучної роботи

У ніч на 18 липня росіяни атакували територію України крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе "Шахед". Воїни показали, як уночі збивали ворожі цілі.

Відео бойової роботи у мережі оприлюднило повітряне командування "Південь". Ясна річ, військові не повідомляли, де відбувалася робота українських захисників.

До теми Ця тактика назрівала довго, – в ОК "Південь" розповіли про особливість нічної атаки Росії

Як військові боронили небо уночі

Про бойову роботу на Півдні піч час нічної атаки повідомляли у Миколаївській та Одеській області. На оприлюднених кадрах захисники неба влучним пострілом знищили чергову повітряну ціль, якою ворог планував завдати удару по території України.

На відео – нічна бойова робота воїнів повітряного командування "Південь". Чергову ворожу повітряну ціль знищено! – мовиться у повідомленні.

До слова, майже усі повітряні цілі були знищенні на Півдні – у Миколаївській та Одеській областях. Зокрема, на Одещині сили та засоби ППО знищили всі 6 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 20 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Над Миколаївщиною було також знищено 3 дрони-камікадзе. Ще 2 безпілотники – на рахунку інших підрозділів Сил оборони Півдня України.

Загалом, у ніч на 18 липня на Півдні знищили 31 ворожу ціль з 38. Решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Нічна комбінована атака: коротко