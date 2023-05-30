Путін розлютився через провальну роботу ППО в Москві: диктатора видала одна фраза

Москву 30 травня атакували нібито 32 невідомі безпілотники. Владімір Путін вже звинуватив в атаці Україну. Проте українські посадовці спростовують цю інформацію.

Така реакція російської влади пов'язана з відчаєм, роздратованістю та розгубленістю, яку вона зараз відчуває. Про це 24 Каналу розповів офіцер 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. Росіяни навіть не могли уявити, що їхня система ППО і взагалі російський кордон виявиться настільки дірявими.

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Перевернувся всесвіт

Перший шок у них стався, коли ДРГ, що складалось з російських громадян, зайшла до Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Вони робили там, що хотіли понад 48 годин та взяли під контроль цілком населені пункти Росії. А зараз виявляється, що навіть Москва є вразливою.

Тому сьогодні в свідомості пересічних росіян перевернувся всесвіт. Вони звикли жити в країні, де їм розповідали байки про те, що "граніца на замке" і "враг не пройдет". А виявляється, що в країні все настільки погано, що незахищеною є навіть російська столиця.

"Хоча за радянських часів найпотужніше ППО було розміщено саме довкола Москви, жертвуючи жителями інших радянських околиць. І зараз все це виявилось фейком", – нагадав офіцер.

Владімір Путін відреагував на атаку Москви дронами: дивіться відео

Шойгу випхали з постелі на пресконференцію

В сьогоднішній Росії нічого немає, все викрадено, а корупція глибоко пронизала її до самої верхівки.

Це було видно по заспаній мармизі міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, який провів сьогодні пресконференцію. Його вочевидь випхали туди з постелі, і йому довелося віддуватися за всіх можновладців,

– підкреслив військовослужбовець.

Владімір Путін сьогодні був в надзвичайно розлюченому стані. Він дозволив собі таку фразу: "ППО відпрацювало задовільно. Є ще над чим працювати". По цій фразі стає зрозуміло, наскільки він був злий.

"Залишається тільки "поспівчувати" сьогодні Шойгу, для якого проблеми тільки починаються. Ця пресконференція – лише мала частина того, що він сьогодні почув і отримав, коли Путін викликав його "на килим", – припустив Тарас Березовець.

Більше про атаку Москви безпілотниками

Зранку 30 травня в столицю Росії атакували нібито 32 невідомі безпілотники. Нагадаємо, що напередодні Київ зазнав масованої атаки з боку росіян.

Цього ж ранку звуки вибухів чули місцеві в Підмосков'ї, а саме в Одинцово, Красногорську, Новій Ризі. А також в Кунцевському районі Москви.

Пізніше росЗМІ та телеграм-канали розмістили інформацію щодо кількості знищених дронів. Так з 32 БпЛА, що атакували Москву, 19 були збиті в Підмосков'ї, близько 10 впали на території столиці, зачепившись за дерева, а 3 потрапили в житлові будинки на Ленінському проспекті, Профспілковій вулиці та вулиці Атласова у Новій Москві.

Депутат російської Держдуми Алєксандр Хінштейн опублікував попередній список місць, які зазнали атаки. З нього стає зрозумілим, що один з дронів було збито поблизу з резиденцією Путіна "Ново-Огарьово" у селі Усово.