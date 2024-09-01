Не тільки НПЗ: яких ще втрат могли зазнати росіяни у Московській області під час дронової атаки

Проти ночі 1 вересня була здійснена безпрецедентна атака безпілотниками по території Росії. Під ударами опинились 15 областей, зокрема, Московська, де імовірно були уражені електростанція та НПЗ.

Загалом на територію Росії прилетіло понад 150 безпілотників. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак висловив в ефірі 24 Каналу думку, що цю дронову атаку можна вважати знаковою.

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Імовірно не остання атака

Вночі на 1 вересня безпілотники кружляли над значною частиною російської території. В Москві через атаку дронів припинили роботу аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський", а 43 літаки приземлилися на запасних аеродромах.

Крім того, у Тверській області, можливо, опинилась під ударами електростанція у місті Конаково, а також газорозподільна мережа, що розташована за кілька кілометрів.

Наразі важко сказати, наскільки суттєвими є ці пошкодження. Проте українські посадові особи ще два тижні тому анонсували, що опалювальний сезон 2024 – 2025 року в Москві буде, якщо не зірваний, то дуже зіпсований. Можливо, ця атака – саме про це,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Відповідно, за його словами, можна зробити обережне припущення, що це не останній приліт по енергетичних об'єктах Москви та області.

В Московській області, окрім можливого ураження електростанції та НПЗ, також були зафіксовані пожежі на території однієї зі спеціальних частин головного управління генштабу Росії – це військова розвідка, та на трьох цементних заводах. Начебто непоганий "асортимент",

– наголосив Іван Ступак.

Що відомо про атаку безпілотників на Росію 1 вересня